Trump'ın 'Barış Kurulu' dünyayı ikiye böldü: Kalıcı üyelik için dudak uçuklatan bedel!

İsrail'in işgalinden büyük zarar gören Gazze'de, barış planı sonrası güvenliğin yeniden tesis edilmesi ve yerle bir olan şehrin ayağa kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

Barış Kurulu nasıl çalışacak?

Trump öncülüğünde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2803 sayılı kararıyla kurulan Barış Kurulu'nun görev ve sorumlulukları da belli olurken, Trump'ın kurulun ilk başkanı olarak görev yapacağı ve üyeleri kendisinin davet edeceği öğrenildi. Kararlar çoğunlukla alınacağı, her üye devletin bir oy hakkı olacağı kurulda, tüm kararlar başkanın onayına tabi olacak. Her üye devlet, en fazla üç yıl süreyle görev yapacak.

Taslak tüzüğe göre Barış Kurulu, yılda en az bir kez ve başkanın uygun gördüğü zaman ve yerlerde oylama toplantıları yapacak. Gündem başkanın onayına bağlı olacak. Kurul, yürütme kurulu ile birlikte, oylama yapılmayan toplantıları ise en az üç ayda bir gerçekleştirecek. Trump, üye devletlerin üçte iki çoğunluğunun onayıyla bir üyeyi görevden alma yetkisine sahip olacak ve görevini devredeceği bir halef de belirleyebilecek.

1 milyar dolar nakit talebi

Üç yıllık üyelik süresi, ilk yıl Barış Kurulu'na 1 milyar dolar nakit fon katkısında bulunan üyeler için geçerli olmayacak.

Analistler ise Trump'ın uzun zamandır eleştirdiği Birleşmiş Milletler'e alternatif veya rakip bir yapı kurmaya çalıştığından endişe duyuyor.

Kuruluş tüzüğünde, yönetim kurulu "çatışmalardan etkilenen veya tehdit altında olan bölgelerde istikrarı teşvik etmeyi, güvenilir ve yasal yönetimi yeniden tesis etmeyi ve kalıcı barışı sağlamayı amaçlayan uluslararası bir kuruluş" olarak tanımlanıyor.

Barış Kurulu'nda kimler olacak?

Trump, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ve Kanada Devlet Başkanı Mark Carney de dahil olmak üzere bir dizi dünya liderini, Gazze Barış Kurulu'nda yer almaya davet etti. Ancak analistlere göre Trump'ın bizzat parayı kontrol etmesini sağlayan taslağa birçok ülke şiddetle karşı çıkıyor.

Bloomberg News'e konuşan bir ABD yetkilisi, üyelerin kurula ücretsiz de katılabileceklerini ancak 1 milyar dolarlık ücretin kalıcı üyelik sağlayacağını doğruladı. Toplanan paranın doğrudan Barış Kurulu'nun Gazze'yi yeniden inşa etme görevini yerine getirmek için kullanılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da dün Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "Barış Kurulu"na kurucu üye olarak davet ettiğini açıklamıştı.