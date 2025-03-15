Trump'ın 'Binlerce asker kuşatıldı' açıklamasına Zelenski'den yanıt

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Kursk bölgesindeki Ukrayna askerlerinin kuşatılmadığını ifade etti.

Rusya'nın savaşı uzattığını ifade eden Zelenski, ortaklarına Kursk bölgesindeki ve sınırdaki durum hakkında tüm gerçek bilgileri sağlamaya hazır olduklarını da kaydetti.

"Birliklerimizin kuşatılması söz konusu değil"

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, Rusya'nın Kursk bölgesindeki çatışmalara değindi. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Syrskyi’den cephe hattına dair son bilgileri aldığını belirten Zelenskiy, birliklerin kuşatılmasının söz konusu olmadığını kaydetti:

"Kursk bölgesinin belirlenen bölgelerinde birliklerimizin harekatı devam ediyor. Birliklerimiz, görevlerini tam olarak gerektiği gibi yerine getiriyor.

Ukrayna güçlerinin Kursk bölgesine konuşlanması sayesinde Rus güçlerinin önemli bir kısmı diğer yönlerden çekildi. Birliklerimiz Kursk bölgesinde Rus ve Kuzey Kore birliklerini püskürtmeye devam ediyor. Birliklerimizin kuşatılması söz konusu değil."

"Rusya'nın savaşı uzattığı açık"

Zelenski, Rusya'nın Sumi bölgesine saldırı hazırlığında olduğunu ancak, buna karşı koyacaklarını da ifade etti:

"Ayrıca Rus ordusunun güçlerini topladığı Ukrayna'nın doğu sınırındaki yönleri de gözlemliyoruz. Bu, Sumi bölgemize saldırma niyetini gösteriyor. Bunun farkındayız ve buna karşı koyacağız.

Tüm ortakların Putin'in tam olarak ne planladığını, neye hazırlandığını ve neyi görmezden geleceğini anlamalarını istiyorum. Rus güçlerinin bölgeye yığılması, Moskova'nın diplomasiyi görmezden gelmeye devam edeceğinin göstergesi.

Rusya'nın savaşı uzattığı açık. Ortaklarımıza cephedeki, Kursk bölgesindeki ve sınırımızdaki durum hakkında tüm gerçek bilgileri sağlamaya hazırız."

"Neptün" füzesi test edildi

Zelenski ayrıca yerli üretim "Neptün" füzesinin test edildiğini ve savaşta başarıyla kullanıldığını aktardı.

Zelenski, "Yeni bir Ukrayna füzesi, hassas vuruş. Bin kilometrelik menzil. Ukraynalı üreticilerimize ve askeri personelimize teşekkür ediyorum. Ukrayna'nın güvenliğini sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kursk'taki durum

ABD Başkanı Donald Trump dün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, önceki gün Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile çok iyi ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, "Putin'den şu anda kuşatılmış olan binlerce Ukrayna askerinin hayatını bağışlamasını istedim" ifadelerini kullanmıştı.

Putin ise saatler sonra Güvenlik Konseyi daimi üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantıda, Trump'ın Kursk bölgesindeki Ukrayna askerlerini "bağışlama" çağrısına cevap vermişti. Putin, "ABD Başkanı'nın çağrısını etkili bir şekilde uygulayabilmek için Ukrayna yönetiminin askeri birliklere teslim olmaları yönünde emir vermesi gerekiyor" demişti.

Öte yandan, Rusya Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Kursk bölgesinde Ukrayna ordusunun kontrolündeki en büyük kent olan Suca’nın geri alındığını açıklamıştı.