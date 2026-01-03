Trump'ın bir sonraki hedefi belli oldu! İki ülkenin ismini verdi

Günlerdir süren ABD-Venezuela gerilimi, ABD ordusunun Venezuela'nın başkenti Caracas’a düzenlediği operasyonla son buldu. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores kaçırılarak, yargılanma için New York'a götürüldü.

Dünyanın anbean izlediği operasyona Çin, Rusya, İran, Brezilya, Meksika ve Küba'dan tepki gelirken, ABD Başkanı Donald Trump ise 'Batı Yarımküre'deki hakimiyetlerinin bir daha asla sorgulanmayacağı' mesajını verdi.

Makul geçiş yapabilecek bir zamana kadar Venezuela'yı yönetmeye devam edeceklerini açıklayan Trump, "Biz oradan çekildiğimizde Maduro'nun geri gelme ihtimali sıfır olmalı" dedi, iki ülkeye daha açık açık gözdağı verdi.

"Küba halkına da yardım edeceğiz"

"Nihayetinde Küba'yı da konuşacağız. Felaket durumda" diyen Trump, Küba halkına da yardım edeceklerini belirterek yeni operasyonun sinyalini verdi.

"Meksika ile ilgili bir şeyler yapılması gerekecek"

Trump, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada da Meksika lideri Claudia Sheinbaum'u da hedef almış ve "Meksika ile ilgili bir şeyler yapılması gerekecek" ifadelerini kullanmıştı. "Meksika'yı, Sheinbaum değil, uyuşturucu kartelleri yönetiyor" diyen Trump, kartelleri ortadan kaldırma tekliflerine de olumsuz yanıt aldıklarını iddia etmişti.