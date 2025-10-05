Trump'ın çağrısına rağmen Gazze'de bombardıman sürüyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın "saldırıları derhal durdurun" çağrısına rağmen İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor. Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, gece boyunca süren bombardımanlarda çok sayıda kişi yaralandı, birçok bölge ağır hasar gördü.

Üniversite binaları çöktü

İsrail'in hedef aldığı noktalardan biri Gazze'deki Ezher Üniversitesi oldu. Yoğun bombardıman sonucu üniversite binaları çöktü ve tamamen kullanılamaz hale geldi.

Savaş uçakları ayrıca Han Yunus'un kuzeyindeki Asda bölgesinde yerinden edilmiş sivillerin çadırlarını bombaladı. Bu saldırılarda da çok sayıda Filistinli yaralandı.

Öte yandan, İsrail topçu birliklerinin Vadi Gazze'nin doğusunda insani yardım bekleyen sivillere ateş açtığı, saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze kent merkezinde de Sabra, Cela ve Selasin mahalleleri art arda hava saldırılarının hedefi oldu. Tayaran Kavşağı çevresinde Levh ve Ebu Şaban ailelerine ait binalar bombalandı; saldırılar çok sayıda yaralıya ve ciddi yıkıma yol açtı.

Megazi Kampı vuruldu

İsrail uçakları, Gazze Şeridi'nin ortasındaki Megazi Kampı'nı da vurdu. Burada da yaralanmalar yaşandı, evlerde büyük hasar oluştu.

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarda, en az 67 bin 74 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 169 bin 430 kişinin ise yaralandığı açıklandı.