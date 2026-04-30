Trump’ın Çin ziyareti öncesi kritik görüşme

Xinhua'nın haberine göre, video konferans yoluyla yapılan görüşmede, Başbakan Yardımcısı Hı, ABD'nin yakın zaman içinde ekonomi ve ticaret alanında Çin'e yönelik kısıtlayıcı tedbirlerine yönelik endişelerini dile getirdi.

Taraflar, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 30 Ekim'de Güney Kore'nin Busan şehrindeki zirve buluşmasında ve önceki konuşmalarında vardıkları mutabakatın uygulanması, tarafların ekonomi ve ticaret alanlarında kaygılarının daha fazla giderilmesi ve pragmatik işbirliğinin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulundu.

Çin-ABD ekonomik ve ticari istişare mekanizmasının, iki ülke arasında mutabakat inşa etmek, farklılıkları yönetmek ve işbirliğini geliştirmek üzere etkin olarak kullanılmasının gereğine işaret eden taraflar, bu yolla ekonomik ve ticari ilişkilerin sağlıklı, istikrarlı ve sürdürülebilir gelişimini teşvik etmek konusunda anlaştı.

"Görüşme hem samimi hem de kapsamlıydı"

ABD Hazine Bakanı Bessent de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın Çin'e yapacağı ziyaret hakkında görüşmek üzere Çin Başbakan Yardımcısı Hı ile toplantı düzenlediğini bildirdi.

Görüşmenin hem samimi hem de kapsamlı geçtiğini belirten Bessent, "Görüşmede, Çin'in son dönemdeki provokatif ve sınır ötesi düzenlemelerinin, küresel tedarik zincirleri üzerinde caydırıcı bir etki yarattığını vurguladım. Başkan Trump ile Başkan Şi arasında Pekin'de verimli bir zirve gerçekleşmesini sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

ABD ile Çin arasındaki ilişkiler, Trump'ın ikinci iktidar döneminde bir tarafta Washington yönetiminin tarife artışları ve teknoloji alanındaki kısıtlamaları ile diğer tarafta Çin'in küresel tedarikin büyük bölümünü karşıladığı nadir toprak elementlerinin kontrolüne yönelik attığı adımlarla genişleyen bir dizi anlaşmazlıkta düğümlenmişti.

Trump'ın daha önce 31 Mart-2 Nisan'da yapılacağı bildirilen Çin ziyareti, İran'daki savaşla ilgilenmek üzere ülkesinde bulunması gerektiği gerekçesiyle 14-15 Mayıs'a ertelenmişti.