Trump'ın çocuklarına emlak manipülasyonu soruşturması

Başsavcılık, Trump'ın mülklerini yöneten çocuklarının, taşınmazların değerleri hakkında manipülasyon yapıp yapmadıklarının anlaşılması için ifadelerinin alınmasına karar verildiğini belirtti. Trump Jr. ve Ivanka Trump'tan henüz bir açıklama gelmedi.

Trump'ın aile şirketi Trump Organization'da yönetici olan diğer oğlu Eric Trump da daha önce konuyla ilgili mahkemeye çağrılmış ve 2020 sonunda ifadesi alınmıştı.

Başsavcılık daha önce ifade vermesi için Donald Trump'ı mahkemeye çağırmış ve kendisine 7 Ocak'a kadar zaman tanındığını bildirmişti.

Trump'ın avukatlarından ise mahkeme celbinin iptal edilmesi için harekete geçileceğine dair açıklama gelmişti.

Manhattan Bölge Savcılığına bağlı savcılar, son haftalarda davayla ilgili ek tanıkların görüşüne başvururken New York Başsavcılığı da ceza soruşturmasının bir parçası olarak davaya müdahil olmuştu.