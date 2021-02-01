Trump'ın damadı Nobel Barış Ödülü adayı oldu
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Beyaz Saray'ın eski danışmanı Jared Kushner ve yardımcısı Avi Berkowitz, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi.
ABD eski başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ve yardımcısı Avi Berkowitz, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Sudan ve Fas arasındaki normalleşme anlaşmalarında oynadıkları önemli rol sebebiyle Harvard Hukuk Fakültesi fahri profesörü Alan Dershowitz tarafından Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi.
Dershowitz'un geçtiğimiz yıl görülen azil davasında Trump'ın avukatlığını yapıştı.
Kushner, Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmekten onur duyduğunu söyledi.
Ödülün kazananına Norveç Nobel Komitesi karar veriyor.