Trump'ın Davos'taki sözlerine Çin'den yanıt gecikmedi!

ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre'nin Davos kasabasındaki Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) Çin ile ticari ilişkilere dair açıklamalarda bulunmuş, "Çin ile çok büyük zararımız oldu. Biden işlerin kontrolden çıkmasına izin verdi" ifadelerini kullanmıştı.

'Karşılıklı fayda' ve 'kazan-kazan'

Çin hükümetinden Trump'ın sözlerine yanıt gecikmedi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, basına yaptığı açıklamada, Çin ile ABD'nin ticari ve ekonomik ilişkilerinin 'karşılıklı fayda' ve 'kazan-kazan' ilişkisine dayalı olduğunu belirterek, "Çin hiçbir zaman bilinçli olarak ABD'ye dış ticaret fazlası vermeyi hedeflememiştir" dedi.

Davos'ta Trump, "(Çin Devlet Başkanı) Başkan Şi'yi çok seviyorum. Her zaman severdim. Hep iyi ilişkilerimiz oldu. Ama ticaret açığımız bu kadar büyük olmamalı" şeklinde konuşmuştu.