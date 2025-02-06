Trump'ın doğumla vatandaşlık hakkını kaldırma kararına engel! Yargıç kararnameyi durdurdu

ABD Maryland Bölge Yargıcı Deborah Boardman, doğumla vatandaşlık hakkının kaldırılmasının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle ülke genelinde ihtiyati tedbir kararı aldı. CNN'in haberine göre, mahkemede konuşulan şikayetler arasında doğacak bebeklerin vatandaşlık statüsü belirsizliği nedeniyle kimliksiz kalma ihtimali de yer aldı. Yargıç, "Vatandaşlık hakkının engellenmesi telafisi mümkün olmayan zararlara yol açar" diyerek ihtiyati tedbirin gerekçesini açıkladı.

"Uygulama anayasa ihlali oluşturuyor"

Trump'ın imzaladığı kararname, ABD'de doğan göçmen çocuklarının vatandaşlık hakkını kaldırmayı hedefliyordu. Boardman, kararın 125 yıllık Yüksek Mahkeme içtihatlarına aykırı olduğuna dikkat çekerek, bu uygulamanın anayasa ihlali oluşturduğunu ifade etti.

Trump yönetiminin kararı temyize götürmesi ve ardından Yüksek Mahkeme'ye taşınmasının gündemde olduğu belirtildi.

18 Demokrat eyalet savcısı dava açti

ABD'de her yıl yaklaşık 150 bin çocuğun doğumla vatandaşlık hakkı kazandığı biliniyor. Trump'ın 20 Ocak'taki göreve başlama töreninin ardından bu uygulamayı kaldıran kararnamesi yoğun tepkilere neden olmuştu. Karara karşı 18 Demokrat eyalet savcısı dava açarken, diğer eyaletlerde de benzer ihtiyati tedbir kararlarının alınabileceği belirtiliyor.

Seattle eyaletindeki Bölge Yargıcı John Coughenour da 23 Ocak'ta Trump’ın kararnamesini "anayasaya aykırı" bularak geçici olarak durdurmuştu.