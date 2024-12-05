Trump'ın 'dolar' tehdidinde BRICS'in 'ağabeyi' Rusya el artırdı! Yeni sistem önerdiler

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Rusya ve Çin'in önderliğindeki BRICS ülkelerine yönelik 'dolar tehdidi'nin yankıları sürerken Rusya'da yanıt geldi.

Rusya’nın en büyük bankalarından VTB'nin Başkanı Andrey Kostin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ras Al Khamiah şehrinde bu yıl 17'ncisi düzenlenen Verona Avrasya Ekonomi Forumu'na katıldı.

Forumda konuşan Kostin, doların uluslararası ödemelerde tehlikeli bir para birimi olduğunu anımsattı. Rus banka yöneticisi, artık ticarette nasıl ödeme yapılacağının değil, batıdaki benzer nasıl altyapı kurulacağının düşünmenin zamanının geldiğini kaydetti.

Alternatif sistem çağrısı

Kostin, doların 'neden kullanılması tehlikeli bir para birimi' olduğunu ABD'nin farklı ülkelere yönelik yaptırımlarıyla örnekledi.

Yaptırımlar ve kısıtlamalar nedeniyle alternatif sistemlerin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Kostin, şöyle devam etti: “Artık ticarette nasıl ödeme yapacağımızı değil, aynı zamanda batıdakine benzer paralel bir altyapıyı nasıl oluşturacağımızı düşünmemizin zamanı geldi. Yani ödeme ve finansal mesajlaşma sistemi, borsa, tahıl, petrol, gaz, altın ticaretinin yapıldığı bir borsa sistemi.”

Kostin, BRICS ülkeleri tarafından tanınan batılı ülkelere alternatif kredi değerlendirme kuruluşlarının da kurulması gerektiğinin altını çizdi.

Trump'tan 'yüzde 100 vergi' tehdidi

Trump, kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, BRICS ülkelerinin dolardan uzaklaşmaya çalışmasını kenarda durup izleme' fikrinin bittiğini söylemişti.

Trump şunları kaydetmişti: "Bu ülkelerden yeni bir BRICS para birimi yaratmayacaklarına ya da güçlü ABD dolarının yerini alacak başka bir para birimine destek vermeyeceklerine dair taahhütte bulunmalarını istiyoruz. Aksi takdirde yüzde 100 gümrük tarifeleriyle karşı karşıya kalacaklar ve harika ABD ekonomisine satış yapmaya veda etmeyi beklemeliler."

BRICS nedir, hangi ülkeler üye?

BRICS, Batı'nın ekonomik işbirliğine alternatif olarak ortaya çıktı. Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika önclüğünde ekonomik ve kültürel işbirliği için kuruldu. Bu sene başında Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve BAE de BRICS'e katıldı. Türkiye de birliğe katılmak için başvurdu.

BRICS daha önce üyelerinin alışverişlerde ortak bir para birimi kullanmayı değerlendirmeye almıştı.