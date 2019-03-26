Trump'ın duvarına 1 milyar dolarlık fon

26 Mart 2019

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Başkan Donald Trump'ın Meksika sınırına örmeyi planladığı duvarın inşaatı için Savunma Bakanlığı (Pentagon) bütçesinden 1 milyar dolar kullanılmasına onay verdi.

Pentagon konuya ilişkin, "Bu fon, ABD'nin güney sınırına ilişkin 15 Şubat'ta yayınlanan ulusal acil durum ilanı kapsamında, İç Güvenlik Bakanlığının, sınırın Yuma ve El Paso kısımlarında inşa edeceği 92 kilometre uzunluğunda, 5,5 metre yüksekliğindeki demir parmaklıklar için ve bu bölgedeki yolların ıslahı ve ışıklandırılması amacıyla kullanılacak" açıklamasını yaptı.

Önceki haftalarda Kongreye sunulan Pentagon bütçesinde, Meksika sınırına örülecek duvarın da dahil olduğu "acil durumlar fonu" için 9,2 milyar dolar ayrılmıştı. Trump'ın, Pentagon'un istihkam fonlarının Meksika duvarına harcanması talebi Kongreden büyük tepki görmüştü.

Kaynak: AA