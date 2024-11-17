Trump'ın ekibi, Afganistan'dan çekilen komutanları yargılayacak

NBC'ye konuşan ABD'li bir yetkili, yeni yönetimin Afganistan'dan çekilme sürecinde yer alan komutanların listesini çıkardığını belirtere k komutanların, "vatana ihanet olmasa dahi, örnek teşkil edecek daha düşük suçlamayla" yargılanabileceklerini söyledi.

Trump, Afganistan'dan çekilme olayını ülke için "aşağılanma" olarak nitelemiş ve bunu ABD tarihinin "en utanç verici günü" şekilde tanımlamıştı.

Öte yandan 2022'de yapılan bağımsız bir soruşturmada, Afganistan'dan çekilme konusunda yaşanan "başarısızlıkta" Biden yönetiminin yanı sıra, ilk başkanlık döneminde Taliban'la kısmi çekilme konusunda anlaşmaya varan Trump da suçlu bulunmuştu.

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi

Taliban yönetiminin 11 Eylül saldırılarının faili terör örgütü El-Kaide'nin lideri Usame Bin Ladin'i barındırdığı gerekçesiyle 2001'de Afganistan'ı işgal eden ABD, 31 Ağustos 2021'de son askerini de çekerek Afganistan'dan ayrılmıştı.

Biden yönetimi, geride yüzlerce ABD vatandaşını, milyonlarca dolarlık ekipmanı, silahı ve ABD ile çalışmış binlerce Afgan'ı bırakarak çekilme sürecini tamamlamıştı. Biden, 26 Ağustos 2022'de işgal boyunca toplamda 2 bin 261 ABD askerinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.