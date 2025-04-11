Trump'ın Elçisi Witkoff, Putin ile üçüncü görüşmesini gerçekleştirmek için Moskova'ya gidiyor

ABD Başkanlık Özel Elçisi Steve Witkoff, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le gerçekleştireceği üçüncü kişisel görüşme için Moskova’ya gitmek üzere yola çıkıyor. Axios’a konuşan kaynakların verdiği bilgilere göre, görüşme Cuma günü ilerleyen saatlerde yapılabilir.

Bu, Trump’ın Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi için ateşkes sağlamak adına yaptığı çabalar çerçevesinde Witkoff ve Putin arasındaki üçüncü görüşme olacak. Geçmişte benzer görüşmelerin ardından, Witkoff’un Putin ile doğrudan temas kurarak ateşkese yönelik müzakereleri derinleştirdiği ifade ediliyordu.

Konuya yakın bir kaynağın Axios’a yaptığı açıklamaya göre, eğer ay sonuna kadar ateşkes sağlanamazsa, Trump’ın yeni bir hamle yapması bekleniyor. Bu hamle, Başkan’ın yürütme yetkisini kullanarak ya da Kongre’den yeni yaptırım yasaları geçirmesini talep ederek Rusya’ya yönelik ek yaptırımlar uygulamak olabilir.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Brüksel’deki NATO zirvesi sırasında yaptığı açıklamada,

“Rusya’nın barış konusunda ciddi olup olmadığını çok yakında, aylar değil, haftalar içinde öğreneceğiz. Umarım öyledir” şeklinde konuşmuştu.