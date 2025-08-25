ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık durumu ve görüntüsü bir kez daha tartışma konusu oldu. 79 yaşındaki Trump, geçtiğimiz cuma günü Washington DC'deki People's House Müzesi ziyareti sırasında elinde cildinden daha açık renkte, fondöteni andıran bir leke ile objektiflere yansıdı. Görüntüler, günün ilerleyen saatlerinde Oval Ofis'te düzenlenen Dünya Kupası etkinliğinde de tekrar fark edildi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın makyajına değinmezken, sık sık vatandaşlarla el sıkışmasına atıfta bulundu. Leavitt, The Independent'a yaptığı açıklamada, "Başkan Trump halkın adamıdır ve tarihteki diğer tüm başkanlardan daha fazla Amerikalıyla görüşüp her gün onlarla tokalaşıyor. Kararlılığı sarsılmaz ve bunu her gün kanıtlıyor" dedi.

Daha önce de benzer görüntüler kaydedilmişti

24 Şubat'ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüşmesinin ardından, temmuzda Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer'la yaptığı buluşmalarda da Trump'ın ellerinde makyaj izleri görülmüştü.

Başkanın bacaklarının geçen ay FIFA Kulüpler Dünya Kupası sırasında çekilen fotoğrafları ise sosyal medyada sağlık endişelerini artırmıştı. Beyaz Saray daha sonra Trump'a “kronik venöz yetmezlik” teşhisi konduğunu duyurmuş, sözcü Leavitt rahatsızlığın başkana sıkıntı yaşatmadığını belirtmiş ancak tedavi detaylarının paylaşmamıştı.

Can somebody explain this patch on Donald Trump’s hand? Looks odd pic.twitter.com/Q9Dgu09qaD — Snehal 🕊️ (@Snehalsays_03) August 23, 2025

Trump'ın nisan ayında yapılan sağlık kontrolü sonrası Beyaz Saray doktoru Sean Barbabella, başkanın 'mükemmel bilişsel ve fiziksel sağlıkta' olduğunu açıklamıştı. Doktor ayrıca, Trump'ın ellerinde görülen morlukların kardiyovasküler hastalıkları önlemek amacıyla kullandığı aspirinden kaynaklanabileceğini de ifade etmişti.

Kronik venöz yetmezlik nedir?

Toplardamar kapakçıklarının işlevini yitirmesiyle bacaklarda kan dolaşımının bozulması, kronik venöz yetmezlik (KVY) olarak tanımlanıyor. Uzmanlara göre bu durum, kanın kalbe tek yönlü akışını engelleyerek bacaklarda göllenmesine yol açıyor.

Hastalıüın belirtileri olarak şişlik, ağrı, varisler, ciltte renk değişiklikleri ve ileri evrelerde yaralar görülebiliyor. Risk faktörleri ise uzun süre ayakta kalmak veya oturmak, fazla kilo, yaşın ilerlemesi, gebelik ve genetik yatkınlık olarak sıralanıyor.