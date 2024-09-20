Trump'ın en güçlü rakibi Harris'ten silah açıklaması: Evime giren vurulur

Kasım ayında yeni başkanını seçecek ABD’de Demokratların adayı ve aynı zamanda Başkan Yardımcısı Kamala Harris, “silah” açıklamasıyla gündem oldu.

İHA'nın haberine göre; Harris, katıldığı bir televizyon programında silahının oldunu ve kullanmaktan çekinmeyeceğini söyledi.

'Bunu söylememem gerekirdi'

Canlı yayında, “Eğer evime biri girerse vurulur” dedikten sonra gülen Harris, “Bunu söylememem gerekirdi ancak, personelim bununla daha sonra ilgilenecek” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Trump'a miting sırasında suikast girişiminde bulunulmasının ardından ABD'de uzun zamandır tartışılan bireysel silahlanma konusu yeniden gündeme gelmişti. ABD'deki evlerin yüzde 45'inde ateşli silah bulunduğu değerlendirilirken Harris'in açıklamaları dikkat çekti.