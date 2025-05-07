Trump'ın fon kesintisi Columbia Üniversitesi'ni vurdu! 180 kişi işten çıkarıldı

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Filistin’e destek gösterileri nedeniyle Columbia Üniversitesi’ne sağlanan 400 milyon dolarlık fonu kesmesinin ardından üniversite, 180 personelin işine son verdiğini açıkladı.

Columbia Üniversitesi yetkilileri, fon kesintisinin ardından mali dengeleri sağlamak için giderlerin azaltılmasına karar verildiğini duyurdu. Federal fonlarla desteklenen yaklaşık 180 çalışan bu kapsamda işten çıkarıldı.

Üniversite Sözcüsü Jessica Murphy, mali esnekliği artırmak amacıyla emekliliğe teşvik programları gibi çeşitli adımların atıldığını belirtti. Columbia bünyesindeki bazı araştırmaların durdurulacağını, devam eden projelerin ise alternatif finansman kaynaklarıyla sürdürüleceğini ifade etti.

Murphy, bu durumun kanser araştırmalarından kronik hastalık çalışmalarına kadar birçok projeyi olumsuz etkileyeceğini vurguladı.

Ne olmuştu?

Trump yönetiminin Columbia Üniversitesi’ne yönelik bu adımının, Filistin’e destek gösterileri nedeniyle alındığı belirtiliyor. Üniversite, daha önce antisemitizmle mücadele politikaları çerçevesinde Trump yönetimi tarafından hedef alınmıştı.

Columbia Üniversitesi’nin yanı sıra Harvard ve Pensilvanya Üniversitesi de federal fon kesintilerinden etkilenen kurumlar arasında yer alıyor. Harvard Üniversitesi’ne sağlanan 8,7 milyar dolarlık federal fonun incelenmesi kararı alınmış, Pensilvanya Üniversitesi’nin ise 175 milyon dolarlık fonu bir transseksüel sporcunun okul yüzme takımında yer alması gerekçe gösterilerek geçen ay askıya alınmıştı.