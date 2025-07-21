Trump’ın “GENIUS” imzası kriptoları hareketlendirdi
Trump, kısaca “GENIUS” olarak adlandırılan, ABD Sabitcoinleri İçin Ulusal İnovasyonun Yönlendirilmesi ve Kurulması Tasarısı’nı imzalayarak yasalaştırdı. Senato oylaması sonrası kripto pazarının büyüklüğü ilk kez 4 trilyon doları aştı. Trump’ın imzası sonrası bazı coinlerde kâr satışı geldi.
ABD Başkanı Donald Trump, sabitcoin piyasasının düzenlenmesinin amaçlandığı “GENIUS” tasarısını imzaladı. Söz konusu tasarı, geçen ay Senato’da hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat kongre üyelerinin desteğiyle 30’a karşı 68 oyla kabul edilmişti. Tasarı, geçen hafta yapılan oylamada da 122 “hayır”a karşı 308 “evet” oyuyla Temsilciler Meclisi’nden geçmişti.
Cumhuriyetçi 12 temsilcinin karşı çıktığı tasarıya, 102 Demokrat temsilci lehte oy vermişti. Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen imza töreninde, “dönüm noktası” niteliğindeki GENIUS’ı imzalayarak küresel kripto teknolojisinde Amerikan hakimiyetini güçlendirmek için dev bir adım atacaklarını söyledi. Yıllardır kripto topluluğunun yok sayıldığını ifade eden Trump, ancak bugün atacağı imzanın kripto sektörü için bir “onaylama” olduğuna dikkati çekti.
Trump, kripto varlıkların herhangi bir hisseden daha hızlı yükseldiğini vurgulayarak, ABD’nin “inanılmaz gücüne” katkıda bulunduğu için kripto sektörüne teşekkür etti. Kripto sektörünün dolar için de ülke için de “iyi bir şey” olduğunu savunan Trump, bu yüzden sektörü desteklediğini belirtti. Başkan Trump, “Bugünkü imzayla birlikte kripto ve kripto endüstrisinin geleceği ile ABD doları her zamankinden daha güçlü, daha büyük ve daha iyi olacak” diye konuştu.
Dolar destekli sabitcoinler için
Sektörün, daha önce “(Joe) Biden yönetiminin amansız saldırısı altında” olduğunu öne süren Trump, kripto ve bitcoine karşı yürütülen “kanunsuz operasyonu” sona erdirdiğini ifade etti. Trump, “ABD’yi dünyanın kripto başkenti yapacağımıza söz verdim ve bunu yaptık” diyerek, kendi yönetimi altında sektörün daha da ileriye gideceğini söyledi.
GENIUS’ın dolar destekli sabitcoinler için açık ve basit bir düzenleyici çerçeve oluşturduğunu dile getiren Trump, “Bu belki de internetin doğuşundan bu yana finansal teknolojide yaşanan en büyük devrim olabilir” değerlendirmesinde bulundu. Trump, ödeme ve para transferlerinin maliyetli olduğuna ve çok zaman aldığına işaret ederek, bu düzenleme kapsamında sistemin 21. yüzyıl teknolojisine uyumlu hale geleceğini söyledi.
“Faiz oranlarını düşürecek”
GENIUS’ın bankalara, işletmelere ve finans kurumlarına ABD doları, hazine bonosu ve diğer nakit eş değerleriyle birebir desteklenen kripto varlıkları ihraç etmeleri için bir çerçeve sunacağını kaydeden Trump, “Doları gerçekten güçlendiriyor ve dolara büyük bir önem kazandırıyor” dedi.
Trump, düzenlemenin ABD Hazine tahvillerine olan talebi artıracağını, faiz oranlarını düşüreceğini ve doların gelecek nesiller boyunca dünyanın rezerv para birimi olma statüsünü güvence altına alacağını dile getirdi. Yasa, Trump’ın imzasından 18 ay sonra veya Hazine Bakanlığı ve ABD Merkez Bankası gibi ana düzenleyici kurumların uygulama yönetmeliklerini yayımlamasından 120 gün sonra yürürlüğe girecek.
Piyasa değeri 4 trilyon doları aştı
ABD Temsilciler Meclisi’nin kripto paralara yönelik daha net ve sağlam bir düzenleme altyapısı kurmayı hedefleyen üç yasa tasarısını kabul etmesi, piyasada iyimserliği artırarak kripto para piyasasının toplam değerinin geçen Cuma ilk kez 4 trilyon doları aşmasını sağladı. Bitcoin yeniden 120 bin doların üzerine çıkarken, kripto para piyasası 4,02 trilyon dolar seviyesine ulaştı. Öte yandan Bitcoin ETF’leri de geçen perşembe günü 523 milyon dolarlık net giriş kaydetti ve 11 günlük giriş serisini devam ettirdi. Spot Ethereum ETF’leri ise 602 milyon dolarlık net giriş kaydederek tüm zamanların en yüksek ikinci seviyesini kaydetti.
BTC düştü, ETH ise yükseldi
Coinmarketcup verilerine göre kripto pazarı dün itibarıyla 3,9 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor. Pazar temmuz ayı başında 3,25 trilyon dolar büyüklüğe sahipti. Son 90 günlük performansta ise Bitcoin yüzde 35’ten fazla değer kazanırken, yüzde 500 yükselen cionler olduğu Coinmarketcup verilerinden görülebiliyor. Buna göre Bitcoin (BTC) 117 dolarla en değerli kripto varlık. Ancak son 24 saatte yüzde 0,30 değer kaybetti. Onun en yakın takipçisi Ethereum (ETH) ise yüzde 5,6’ya yakın değer kazandı. Son 24 saatte en fazla artan coin Tezos oldu. Son 24 saatte en faz düşen coin de yüzde 2,32 ile Tron oldu.
Doların kaybetmesi savaşı kaybetmektir
Doların rezerv para birimi statüsünü kaybetmesinin “dünya savaşını kaybetmek” gibi olacağını söyleyen Trump, “Kimsenin bizimle oyun oynamasına izin veremeyiz. Bu yüzden BRICS gerçekten anlamlı bir şekilde bir araya gelirse, bu çok hızlı bir şekilde sona erecek” ifadesini kullandı. Trump, BRICS ülkelerini, “doların hakimiyetini ele geçirme” çabaları dolayısıyla tarife getirmekle tehdit ettiğini anımsattı.
Doların düşmesine izin vermeyeceklerini vurgulayan Trump, “Eğer akıllı bir başkan varsa, doların düşmesine asla izin vermezsiniz. Eğer sonuncusu gibi bir aptal varsa, bu olabilir. Eğer ona doların düşüşünü sorsaydınız, hiçbir fikri olmazdı. Ama bunun bir daha olmasına izin veremeyiz” dedi. Trump, ABD’de bir merkez bankası dijital para birimi (CBDC) oluşturulmasına izin vermeyeceğine dair sözüne de bağlı olduğunu ifade ederek, yakında buna ilişkin yasa tasarısını da imzalayacağını dile getirdi.