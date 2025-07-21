Trump’ın “GENIUS” imzası kriptoları hareketlendirdi

ABD Başkanı Donald Trump, sabitcoin piya­sasının düzenlenmesi­nin amaçlandığı “GENIUS” ta­sarısını imzaladı. Söz konusu tasarı, geçen ay Senato’da hem Cumhuriyetçi hem de Demok­rat kongre üyelerinin desteğiy­le 30’a karşı 68 oyla kabul edil­mişti. Tasarı, geçen hafta yapılan oylamada da 122 “hayır”a kar­şı 308 “evet” oyuyla Temsilciler Meclisi’nden geçmişti.

Cumhu­riyetçi 12 temsilcinin karşı çık­tığı tasarıya, 102 Demokrat tem­silci lehte oy vermişti. Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen im­za töreninde, “dönüm noktası” niteliğindeki GENIUS’ı imza­layarak küresel kripto teknolo­jisinde Amerikan hakimiyetini güçlendirmek için dev bir adım atacaklarını söyledi. Yıllardır kripto topluluğunun yok sayıldı­ğını ifade eden Trump, ancak bu­gün atacağı imzanın kripto sek­törü için bir “onaylama” olduğu­na dikkati çekti.

Trump, kripto varlıkların herhangi bir hisseden daha hızlı yükseldiğini vurgula­yarak, ABD’nin “inanılmaz gücü­ne” katkıda bulunduğu için krip­to sektörüne teşekkür etti. Krip­to sektörünün dolar için de ülke için de “iyi bir şey” olduğunu sa­vunan Trump, bu yüzden sektö­rü desteklediğini belirtti. Başkan Trump, “Bugünkü imzayla bir­likte kripto ve kripto endüstri­sinin geleceği ile ABD doları her zamankinden daha güçlü, daha büyük ve daha iyi olacak” diye konuştu.

Dolar destekli sabitcoinler için

Sektörün, daha önce “(Joe) Bi­den yönetiminin amansız saldı­rısı altında” olduğunu öne süren Trump, kripto ve bitcoine kar­şı yürütülen “kanunsuz operas­yonu” sona erdirdiğini ifade etti. Trump, “ABD’yi dünyanın krip­to başkenti yapacağımıza söz verdim ve bunu yaptık” diyerek, kendi yönetimi altında sektörün daha da ileriye gideceğini söy­ledi.

GENIUS’ın dolar destek­li sabitcoinler için açık ve basit bir düzenleyici çerçeve oluştur­duğunu dile getiren Trump, “Bu belki de internetin doğuşundan bu yana finansal teknolojide ya­şanan en büyük devrim olabi­lir” değerlendirmesinde bulun­du. Trump, ödeme ve para trans­ferlerinin maliyetli olduğuna ve çok zaman aldığına işaret ede­rek, bu düzenleme kapsamında sistemin 21. yüzyıl teknolojisine uyumlu hale geleceğini söyledi.

“Faiz oranlarını düşürecek”

GENIUS’ın bankalara, işlet­melere ve finans kurumlarına ABD doları, hazine bonosu ve di­ğer nakit eş değerleriyle birebir desteklenen kripto varlıkları ih­raç etmeleri için bir çerçeve su­nacağını kaydeden Trump, “Do­ları gerçekten güçlendiriyor ve dolara büyük bir önem kazandı­rıyor” dedi.

Trump, düzenleme­nin ABD Hazine tahvillerine olan talebi artıracağını, faiz oranlarını düşüreceğini ve doların gelecek nesiller boyunca dünyanın re­zerv para birimi olma statüsünü güvence altına alacağını dile ge­tirdi. Yasa, Trump’ın imzasından 18 ay sonra veya Hazine Bakan­lığı ve ABD Merkez Bankası gibi ana düzenleyici kurumların uy­gulama yönetmeliklerini yayım­lamasından 120 gün sonra yürür­lüğe girecek.

Piyasa değeri 4 trilyon doları aştı

ABD Temsilciler Meclisi’nin kripto paralara yönelik daha net ve sağlam bir düzenleme altyapısı kurmayı hedefleyen üç yasa tasarısını kabul etmesi, piyasada iyimserliği artırarak kripto para piyasasının toplam değerinin geçen Cuma ilk kez 4 trilyon doları aşmasını sağladı. Bitcoin yeniden 120 bin doların üzerine çıkarken, kripto para piyasası 4,02 trilyon dolar seviyesine ulaştı. Öte yandan Bitcoin ETF’leri de geçen perşembe günü 523 milyon dolarlık net giriş kaydetti ve 11 günlük giriş serisini devam ettirdi. Spot Ethereum ETF’leri ise 602 milyon dolarlık net giriş kaydederek tüm zamanların en yüksek ikinci seviyesini kaydetti.

BTC düştü, ETH ise yükseldi

Coinmarketcup verilerine göre kripto pazarı dün itibarıyla 3,9 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor. Pazar temmuz ayı başında 3,25 trilyon dolar büyüklüğe sahipti. Son 90 günlük performansta ise Bitcoin yüzde 35’ten fazla değer kazanırken, yüzde 500 yükselen cionler olduğu Coinmarketcup verilerinden görülebiliyor. Buna göre Bitcoin (BTC) 117 dolarla en değerli kripto varlık. Ancak son 24 saatte yüzde 0,30 değer kaybetti. Onun en yakın takipçisi Ethereum (ETH) ise yüzde 5,6’ya yakın değer kazandı. Son 24 saatte en fazla artan coin Tezos oldu. Son 24 saatte en faz düşen coin de yüzde 2,32 ile Tron oldu.

Doların kaybetmesi savaşı kaybetmektir

Doların rezerv para birimi statüsünü kaybetmesinin “dünya savaşını kaybetmek” gibi olacağını söyleyen Trump, “Kimsenin bizimle oyun oynamasına izin veremeyiz. Bu yüzden BRICS gerçekten anlamlı bir şekilde bir araya gelirse, bu çok hızlı bir şekilde sona erecek” ifadesini kullandı. Trump, BRICS ülkelerini, “doların hakimiyetini ele geçirme” çabaları dolayısıyla tarife getirmekle tehdit ettiğini anımsattı.

Doların düşmesine izin vermeyeceklerini vurgulayan Trump, “Eğer akıllı bir başkan varsa, doların düşmesine asla izin vermezsiniz. Eğer sonuncusu gibi bir aptal varsa, bu olabilir. Eğer ona doların düşüşünü sorsaydınız, hiçbir fikri olmazdı. Ama bunun bir daha olmasına izin veremeyiz” dedi. Trump, ABD’de bir merkez bankası dijital para birimi (CBDC) oluşturulmasına izin vermeyeceğine dair sözüne de bağlı olduğunu ifade ederek, yakında buna ilişkin yasa tasarısını da imzalayacağını dile getirdi.