Trump'ın 'gizli kanal' iddiasına İran'dan sert yanıt

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD Başkanı Donald Trump'ın örgüt yetkilileriyle gizli iletişim kanalları bulunduğu yönündeki açıklamasını yalanladı.

Sözcü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, Amerikan tarafıyla herhangi bir temas yürütülmediğini söyledi.

Trump, Fox News'e verdiği röportajda İran Devrim Muhafızları yetkilileriyle gizli iletişim kanallarına sahip olduğunu öne sürmüştü. Tahran'dan gelen açıklamada ise bu iddianın gerçeği yansıtmadığı savunuldu.

“Hiçbir görüşme yapılmıyor”

Tesnim Haber Ajansına konuşan Muhibbi, Trump'ın açıklamasına "Devrim Muhafızları yetkilileri ile Amerikalılar arasında hiçbir görüşme yapılmıyor" sözleriyle karşılık verdi.

Muhibbi, ABD Başkanı'nın iddiasını "yenilgi ve savaşta çaresizliğin neden olduğu hayaller" olarak nitelendirdi.

Diplomatik temaslar başka kurumların sorumluluğunda

Diplomatik meselelerin İran devletindeki diğer kurumlar tarafından yürütüldüğünü belirten Muhibbi, Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin açıklamalarını hatırlattı.

ABD'nin geçmişteki "sürekli anlaşma ihlalleri" nedeniyle iki ülke arasında şu anda herhangi bir görüşme yapılmadığını ifade etti.

Petrol fiyatlarını etkilemeye çalıştığını öne sürdü

Trump'ın sözlerinin sahadaki durumu değiştirmeyeceğini savunan Muhibbi, açıklamaların enerji piyasalarını hedeflediğini iddia etti.

Muhibbi, ABD Başkanı'nın bu tür söylemler aracılığıyla dünya genelindeki petrol ve enerji fiyatlarını geçici olarak kontrol altında tutmaya çalıştığını öne sürdü.