Trump'ın görevden aldığı Bondi'ye Beyaz Saray'da yeni görev

ABD Başkanı Donald Trump tarafından nisan ayında görevden alınan eski Adalet Bakanı Pam Bondi'nin, Beyaz Saray bünyesinde yeni bir göreve getirildiği bildirildi.

ABD merkezli Axios'un haberine göre Bondi, Başkan'ın Bilim ve Teknoloji Danışmanları Konseyi'nde (PCAST) görev yapacak. Haberde, Bondi'nin hükümet ile teknoloji şirketleri arasındaki koordinasyon süreçlerinden sorumlu olacağı belirtildi.

Beyaz Saray'da yeni görevler üstlenecek

Haberde ayrıca eski Adalet Bakanı'nın, yeni oluşturulan ulusal altyapı danışmanlığı görevinde de yer alacağı ifade edildi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in konuya ilişkin değerlendirmesinde, Bondi'nin Trump yönetimi açısından "çok değerli bir isim" olduğu ve yönetimin önemli gündem başlıklarında görev almaya devam edeceği aktarıldı.

Bondi'nin sağlık süreci de gündeme geldi

Axios'un, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, görevden ayrılmasının ardından Bondi'ye tiroid kanseri teşhisi konulduğu belirtildi.

Haberde, Bondi'nin tedavi gördüğü ve iyileşme sürecinin devam ettiği bilgisine de yer verildi.

Trump görevden aldığını sosyal medyadan duyurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da yaptığı açıklamada Pam Bondi'yi Adalet Bakanlığı görevinden aldığını duyurmuştu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche'ın bakan vekili olarak görevlendirildiğini açıklamıştı.

Trump açıklamasında, "Pam Bondi, geçtiğimiz yıl boyunca Adalet Bakanı olarak sadakatle hizmet etmiş, harika bir Amerikalı vatansever ve vefalı bir dosttu" ifadelerini kullanmıştı.