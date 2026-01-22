Trump'ın Grönland açıklamaları piyasalara nefes aldırdı
Avrupa borsalarının, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland konusunda bir "çerçeve" anlaşmaya varıldığını açıklamasının ardından yeni güne yükselişle başlaması bekleniyor.
Trump, Grönland'a ilişkin yürütülen görüşmelerde çerçeve bir uzlaşmaya ulaşıldığını duyururken, bu gelişmenin ardından bazı Avrupa ülkelerine yönelik planlanan kademeli gümrük tarifelerinden vazgeçildiğini açıkladı. Söz konusu adım, piyasalarda risk iştahını destekleyen bir unsur olarak değerlendirildi.
Vadeli işlemler piyasasında, Almanya'nın DAX endeksini temsil eden FDAX yüzde 0,81, Fransa'nın CAC-40 endeksi yüzde 0,82, Euro Bölgesi genelini kapsayan Eurostoxx 50 yüzde 0,73 ve İngiltere'nin FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 artıda işlem görüyor.
ABD borsalarında da pozitif seyrin sürdüğü izleniyor. Vadeli işlemlerde S&P 500 yüzde 0,12, Nasdaq 100 yüzde 0,19 ve Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,04 yükseliş kaydetti.