Trump'ın Grönland ısrarına AB'den jet yanıt

ABD Başkanı Donald Trump'ın Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'ın ilhak edileceğine yönelik sözlerine AB'den yanıt gecikmedi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Anitta Hipper, Trump'ın açıklamaları karşısında Kopenhag yönetimine verdiği desteği yineledi.

"AB, toprak bütünlüğü savunmaya devam edecek"

AB Komisyonu sözcülerinden Anitta Hipper, ABD Başkanı Trump'ın dün NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile basın toplantısında yaptığı Grönland ile ilgili açıklamasına yanıt verdi.

AB'nin başından beri net duruş sergilediğini vurgulayan Hipper, şu açıklamalarda bulundu:

"AB, ulusal egemenlik, toprak bütünlüğü ve sınırların ihlal edilemezliği ilkelerini ve Birleşmiş Milletler Şartı'nı savunmaya devam edecektir.

Bunlar, evrensel ilkelerdir ve bunları savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Özellikle AB'ye üye bir ülkenin toprak bütünlüğü söz konusuysa AB, Danimarka'yı tam olarak desteklemektedir."

Trump, dün Grönland'ın ABD tarafından ilhak edilip edilmeyeceğine ilişkin soruya, "Bence bu, gerçekleşecek. Bu konuda bir anlaşma yapmak zorundayız ve Danimarka bunu yapamıyor. Danimarka ile görüşüyoruz. Ulusal güvenliğimiz için buna gerçekten ihtiyacımız var." yanıtını vermişti.

Trump, Grönland halkına seslenmişti

Trump, daha önceki açıklamalarında da Grönland’ı ülkesine katma isteğini dile getirmişti. ABD Başkanı Trump bir açıklamasında, Grönland halkına seslenerek, "Eğer isterseniz, sizi dünyanın en büyük ulusu olan Amerika Birleşik Devletleri'nin bir parçası olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.