Trump'ın Grönland planında yeni aşama: Arama faaliyetleri başlıyor

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ABD Başkanı Donald Trump, daha önce ülkesinin kontrolünde olması gerektiğini savunduğu Grönland'a ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Trump, bölgede büyük ölçekli petrol, doğal gaz ve maden arama çalışmalarının başlamak üzere olduğunu duyurdu.

"ABD'ye yönelik saldırılar Grönland'dan geçmek zorunda"

Grönland'ın hem ABD hem de Avrupa'nın güvenliği açısından benzersiz bir konumda bulunduğunu belirten Trump, "ABD'ye yönelik gelecekte herhangi bir saldırı Grönland üzerinden geçmek zorunda kalacak" dedi.

Bölgenin savunma sistemlerine önemli avantajlar sağlayacağını savunan Trump, insansız hava araçları ve füzeler dahil çeşitli tehditlerin burada etkisiz hale getirilebileceğini öne sürdü. Trump'a göre Grönland'ın coğrafi konumu, ABD'ye erken tespit ve müdahale açısından önemli bir üstünlük sunuyor.

Grönland için güvenlik anlaşması imzalanmıştı

Trump, Grönland'ın ABD açısından ulusal güvenlik meselesi olduğunu defalarca dile getirmiş, Danimarka'ya bağlı özerk bölgenin yönetimi ise bu açıklamalara tepki göstermişti.

ABD Başkanı Trump, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Grönland Başbakanı Jens Frederik Nielsen, 22 Eylül'de New York'ta ABD'nin bölgedeki güvenlik kontrollerine ilişkin bir anlaşma imzalamıştı.