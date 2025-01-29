Trump'ın gümrük kararı "son derece ciddi"

Eski ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Başkan Donald Trump'ın gümrük vergileri kararını yorumladı.

Eski Bakan Ross, Trump'ın ikinci dönemi boyunca müttefiklerinden taviz koparmak için gümrük vergilerini kullanma konusunda "son derece ciddi" olduğunu belirtti. Anca Ross, Trump'ın bu durumu genel bir yaklaşım olarak benimseyeceğini düşünmediğinin de altını çizdi.

ABD Başkanı Donald Trump, tedarik zincirini ve işletmeleri korumak için evrensel gümrük vergilerini yüzde 2,5’ten yukarı çekeceğini söylemişti.

Trump, Çin’e yönelik yüzde 10 ek gümrük vergisi planlandığını, Meksika ve Kanada’ya da yaklaşık yüzde 25 oranında gümrük tarifesi uygulanmasının gündemde olduğunu belirtmişti.

"Ulusları kendi iradesine boyun eğdirmek için..."

Ross, Trump'ın gümrük vergileri kararını, yerli üreticileri desteklemek ve diğer ulusları kendi iradesine boyun eğdirmek de dahil olmak üzere başka hedeflere ulaşmak için kullanacağını düşündüğünü belirtti.

Ross, "Son derece ciddi ve bence diğer ülkelerden taviz olarak istediğini alamadığı ölçüde, devam edeceğinden hiç şüphem yok" ifadelerini kullandı.

Trump son zamanlarda tüm ithal mallara yönelik genel gümrük vergisi tehditleriyle yatırımcıları kızdırmış olduğunun altını çizen Ross, Trump'ın büyük olasılıkla hedefe yönelik vergiler kullanacağını tahmin ettiğini söyledi.

Ross, Trump'ın bu kez kapsamlı gümrük vergileri uygulayıp uygulamayacağından emin olmadığını, ancak belirli ülkelere ve münferit ürün gruplarına gümrük vergisi uygulayacağının "oldukça açık" olduğunu da ekledi.