Trump'ın gümrük tarifeleri şimdi de sinemayı vurdu! Yurt dışı filmlere yüzde 100 vergi

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin film yapımcılığı sektörünü canlandırma amacıyla radikal bir planı kamuoyuna duyurdu. Trump, yurt dışında çekilen tüm filmlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulama niyetini açıkladı.

Başkan Trump, TruthSocial platformu üzerinden yaptığı açıklamada, bu vergi hamlesinin Amerika Birleşik Devletleri'nden 'çalınan' film yapımcılığı işlerini geri getireceğini savundu.

"Tıpkı bir bebekten şeker çalar gibi çalındı"

Trump, ABD film yapımcılığı sektörünün diğer ülkeler tarafından ele geçirildiğini iddia ederek, bu durumdan özellikle Kaliforniya eyaletinin ciddi şekilde etkilendiğini belirtti. ABD Başkanı, açıklamasında "Film yapım işimiz, tıpkı 'bebekten şeker çalar' gibi, diğer ülkeler tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nden çalındı" ifadelerini kullandı.

Trump, özellikle Kaliforniya'yı 'zayıf ve yetersiz' bir valiye sahip olduğu gerekçesiyle eleştirdi ve eyaletin bu kayıptan çok zarar gördüğünü dile getirdi. Trump bu 'uzun süreli, bitmeyen soruna' çözüm getirmek amacıyla, ABD dışında üretilen her filme yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağını belirtti..

Trump'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Film yapım işimiz, tıpkı 'bebekten şeker çalmak' gibi, diğer ülkeler tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nden çalındı. Zayıf ve yetersiz valisiyle Kaliforniya özellikle bundan çok etkilendi! Bu uzun süredir devam eden, hiç bitmeyen sorunu çözmek için, Amerika Birleşik Devletleri dışında yapılan tüm filmlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağım. Bu konudaki dikkatiniz için teşekkür ederim. AMERİKA'YI YENİDEN HARİKA YAPIN! Başkan DJT."