Trump’ın gümrük vergileri 2026'ya kadar yüzde 30'da kalabilir

Analistler ve yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e uyguladığı gümrük vergilerinin 90 günlük ateşkesten sonra da yüksek seviyelerde kalmaya devam edeceğini öngörüyor.

Bloomberg tarafından yapılan bir ankete göre, Asya, Avrupa ve ABD'den 22 fon yöneticisi, banka ve araştırma şirketi temsilcisinin katıldığı çalışmada, ABD'nin Çin ürünlerine uyguladığı vergilerin 2025'in sonuna kadar yüzde 30 seviyesinde kalmasının muhtemel olduğu ifade edildi.

"ABD'nin vergileri geri çekmesi pek olası değil"

Bloomberg Economics, mevcut oranların, Çin'in ABD'ye yaptığı sevkiyatların yüzde 70'ini azaltacak kadar yüksek olduğunu belirtti. Trump yönetiminin Çin'e yönelik gümrük vergilerini kısa vadede geri çekmesinin pek olası görülmediği kaydedildi.

Pazartesi günü açıklanacak resmi verilere göre, Nisan ayında Çin'in sanayi üretiminde yavaşlama bekleniyor. Analistler, ticaret müzakerelerine rağmen Çin'in ekonomik baskılara karşı direnmek zorunda kalabileceğine dikkat çekiyor.