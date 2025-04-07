Trump’ın gümrük vergileri sonrası Jaguar Land Rover'dan tepki! ABD’ye sevkiyatlar durduruldu

İngiltere merkezli otomotiv üreticisi Jaguar Land Rover (JLR), ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin ithal araçlara uygulamaya başladığı yüzde 25 oranındaki ek gümrük vergisi nedeniyle nisan ayı boyunca ABD'ye araç sevkiyatını durdurma kararı aldı.

Jaguar ve Land Rover markalarının üreticisi olan JLR, artan vergi yükünün operasyonel etkilerini azaltmak amacıyla bu adımı attıklarını açıkladı. CNBC-e'nin haberine göre şirket, 'yeni ticaret koşullarına uyum sağlamak' için orta ve uzun vadede yeni stratejiler üzerinde çalıştığını, bu süreçte geçici önlemler alınmasının kaçınılmaz olduğunu bildirdi.

Fiyatlarda 10 bin dolara kadar artış bekleniyor

Trump yönetiminin yürürlüğe koyduğu yeni gümrük tarifesinin, ABD'de satılan ithal otomobillerin maliyetlerini ciddi biçimde artırması bekleniyor. Otomotiv sektörü uzmanları, bu uygulamanın otomobil fiyatlarını 5 bin ila 10 bin dolar arasında yükseltebileceğini belirtiyor.

JLR, yıllık yaklaşık 400 bin araç satışı gerçekleştiriyor ve bu araçların dörtte biri ABD pazarına gönderiliyor. Sevkiyatların geçici olarak askıya alınması, hem şirket hem de ABD’deki bayiler açısından ticari anlamda önemli bir daralma riskini beraberinde getiriyor.

Bayilerde araç stoğu iki ay yeterli olabilir

JLR'nin ABD'deki mevcut araç stoklarının yaklaşık iki aylık talebi karşılayabileceği tahmin ediliyor. Ancak yeniden sevkiyatların başlaması durumunda, yeni araçların ABD pazarına ulaşması ortalama üç haftayı bulabilecek. Bu da özellikle yaz aylarında artan taleple birlikte bayilerde araç bulunurluğu sorununa yol açabilir.

Öte yandan, şirketin İngiltere’deki üretim tesislerinde endişeler büyüyor. The Guardian gazetesine konuşan bir fabrika çalışanı, ihracattaki bu duraklamanın işten çıkarmalara neden olabileceğini, bunun da yerel ekonomiyi olumsuz etkileyebileceğini dile getirdi.