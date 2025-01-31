Trump'ın gümrük vergisi açıklamasına Brezilya'dan 'kısasa kısas' cevabı...

ABD Başkanı Trump, 28 Ocak'ta yaptığı bir açıklamada, "Amerika'ya zarar verenlere yüksek tarife uygulayacağını" belirterek, bunların arasında Çin, Hindistan ve Brezilya gibi ülkelerin yer aldığını kaydetmişti.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, başkent Brasilia'da düzenlenen basın toplantısında yağtığı açıklmalarda, Trump'ın Brezilya ürünlerine yüksek gümrük vergisi uygulaması halinde atacakları adımı açıkladı.

"Çok basit. Eğer o Brezilya ürünlerine vergi koyarsa, Brezilya'da ABD'den ihraç edilen ürünlere vergi koyarak karşılık verecektir" diyen Devlet Başkanı Lula da Silva, ABD ile ikili ilişkilerinin karşılıklı saygıya dayalı olmasını istediğini ve Çin'den sonra Brezilya'nın en büyük ikinci ticaret ortağı olan ABD ile bağları geliştirme niyetinde olduğunu dile getirdi.

"Demokrasi şu an insanlık için en önemli kavram..."

Trump'ın Grönland ve Panama Kanalı'na ilişkin sözlerine değinen Lula da Silva, ABD Başkanının, diğer ülkelerin egemenliğine saygı duyması gerektiğini vurgulayarak demokrasiye yönelik küresel tehditlere de dikkat çekti.

Lula da Silva, "Benim için demokrasi şu anda insanlık için en önemli şey. Ya demokrasiyi işler halde tutacağız ya da Hitler ve faşizmden daha otoriter devletlere sahip olacağız" ifadelerini kullandı.

Trump, 28 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "Amerika'ya zarar verenlere yüksek tarife uygulayacağını" belirterek, bunların arasında Çin, Hindistan ve Brezilya gibi ülkelerin yer aldığını kaydetmişti.