Trump'ın gündeminde AB’ye tarife var! Yüzde 50 gümrük vergisi yolda

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamada, Avrupa Birliği'ne (AB) yönelik gümrük vergilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AB'yle yapılan görüşmelerin hiçbir şeye varmadığını ifade eden Trump, 1 Haziran 2025'ten itibaren Avrupa Birliği'ne doğrudan yüzde 50'lik bir tarife uygulanmasını önerdiğini kaydetti.

"Onlarla yaptığımız görüşmeler hiçbir yere varmıyor!"

ABD Başkanı Trump'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Öncelikli amacı Amerika Birleşik Devletleri'nden TİCARET konusunda avantaj sağlamak olan Avrupa Birliği ile başa çıkmak çok zor olmuştur. Güçlü Ticaret Engelleri, KDV Vergileri, gülünç Kurumsal Cezalar, Parasal Olmayan Ticaret Engelleri, Parasal Manipülasyonlar, Amerikalı Şirketlere karşı haksız ve gerekçesiz davalar ve daha fazlası, ABD ile yılda 250.000.000 $'dan fazla Ticaret Açığına yol açmıştır ki bu kesinlikle kabul edilemez bir rakamdır. Onlarla yaptığımız görüşmeler hiçbir yere varmıyor! Bu nedenle, 1 Haziran 2025'ten itibaren Avrupa Birliği'ne doğrudan %50'lik bir Tarife uygulanmasını öneriyorum. Eğer ürün Amerika Birleşik Devletleri'nde inşa edilmiş ya da üretilmişse Gümrük Tarifesi uygulanmayacaktır. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!"