Trump'ın Hürmüz çıkışına İran'dan yanıt: Tweet atarak ele geçiremezsin

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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı "Amerikan toprağı ilan edeceğine" yönelik açıklamasına tepki gösterdi. Garibabadi, "Hürmüz Boğazı, ne tweetle ele geçirilebilir ne uçak gemisiyle ne emir çıkararak ne de seçim konuşmasıyla" ifadelerini kullandı.

Garibabadi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Trump'ın Hürmüz Boğazı hakkındaki açıklamalarını değerlendirdi.

"İran ne tehditten korkar ne de güç gösterisiyle sindirilebilir"

İranlı yetkili paylaşımında, "Hürmüz Boğazı, ne tweetle ele geçirilebilir ne uçak gemisiyle ne emir çıkararak ne de seçim konuşmasıyla... İran ne tehditten korkar ne de güç gösterisiyle sindirilebilir" ifadelerine yer verdi.

ABD Başkanı Trump'a seslenen Garibabadi, Washington'ın İran karşısında stratejik ve ağır yenilgiler aldığını kabul etmesi gerektiğini savundu.

Garibabadi mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Hürmüz Boğazı İran'ındı, İran'ındır ve İran'ın olacaktır. Bu boğaz, yalnızca İran'ın emriyle kapanacak ve açılacak ve gerçek yenilgiyi kabul etmediğiniz ve hayallerden vazgeçmediğiniz sürece, İran abluka uygulamaya devam edecektir."

Trump'tan "ABD toprağı" iddiası

ABD Başkanı Trump, dün yaptığı açıklamada ABD Donanması'nın Hürmüz Boğazı'nda tam abluka uyguladığını öne sürmüş ve "İran'ı tamamen mağlup ettikten sonra, çok geçmeden Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğim" iddiasında bulunmuştu.

İranlı yetkililer ise ABD'nin Hürmüz Boğazı'na yönelik müdahaleleri ve deniz ablukası sona ermeden, ayrıca 17 Haziran'da Tahran ile Washington arasında imzalanan mutabakatın gereklilikleri yerine getirilmeden Boğaz'ın açılmayacağını sık sık dile getiriyor.

Hürmüz Boğazı'nda "tam kontrol" açıklaması

Trump, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da ABD'nin Hürmüz Boğazı üzerinde "tam kontrole" sahip olduğunu ve bu kontrolü sürdürebileceğini düşündüğünü belirtmişti.

İran'da savaşı koordine eden en üst askeri birim Hatemul Enbiya Merkez Karargâhı Sözcüsü İbrahim Zülfikari ise dün yaptığı açıklamada Trump'ın iddiasını reddetmişti.

Zülfikari, "İran'ın izni ve gözetimi dışında hiçbir geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapamayacağını" belirtmişti.