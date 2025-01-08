Trump'ın 'ilhak' çıkışına Panama'dan yanıt: 'Geri dönüşü olmayan bir fetih'

ABD'nin Başkanlık koltuğuna oturmak için gün sayan Donald Trump, Panama Kanalı ısrarından vazgeçmiyor. Trump'ın Panalı Kanalı'nın kontrol edilebilmesi için askeri güç kullanılabileceğini ima etmesinin ardından Panama'dan yanıt gecikmedi.

Panama Dışişleri Bakanı Javier Martinez-Acha, Trump'ın sözlerine yanıt olarak "Panama Kanalı, geri dönüşü olmayan bir fetih." dedi.

"Kanalı kontrol eden tek güç Panama'dır"

Panama Dışişleri Bakanı Javier Martinez-Acha, basına yaptığı açıklamada, Panama Kanalı'nın ülkesinin tam egemenlik mücadelesinin bir parçası olduğunun altını çizdi.

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino'nun sözlerini hatırlatan Acha, "Kanalımızın egemenliği müzakere edilemez. Kanalı kontrol eden tek güç Panama'dır ve öyle olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Acha, Trump'ın göreve başlamasından sonra iki ülke arasındaki ilişkilerin resmi, olağan ve ilgili kanallar aracılığıyla sağlanacağını belirtti.

"Herhangi bir çatışmaya taraf olmayacağız"

Panama Dışişleri Bakanı Javier Martinez-Acha, Panama Kanalı'nın "pazarlık edilmemesi koşuluyla" ülkesinin diyaloğa her zaman açık olduğunu tekrar ederek şu açıklamalarda bulundu:

"Kanalımız, insanlığa ve ticarete hizmet etme misyonuna sahiptir. Bu, Panamalıların dünyaya sunduğu en büyük değerlerden biridir. Ayrıca, uluslararası topluma, herhangi bir çatışmaya taraf olmayacağımızın veya aktif bir şekilde dahil olmayacağımızın garantisini veririz."

Ne olmuştu?

Donald Trump, dün yaptığı açıklamada Kanada'ya karşı ekonomik güç kullanacağını belirtti ve Panama ve Gröland için de askeri güç kullanabileceği ihtimalinden bahsetti.

Trump, Kanada'da askeri güç kullanmayacağını ifade ederken, Panama Kanalı ve Grönland için aynı tutumu göstermeyeceğini belirterek, "Bu ikisi hakkında size güvence veremem. Belki bir şeyler yapmamız gerekebilir. Ekonomik güvenliğimiz için bunlara ihtiyacımız var." demişti.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donal Trump, daha önce Grönland'ı satın almak bahsetmiş, Grönland ise "Satılık değiliz" cevabını vermişti.

Trump, daha önce de Kanada'yı 51. eyalet olarak ülkeye dahil etmek istediğini açıklamıştı. Kanada'nın ABD'nin parçası olduğu bir harita bile paylaşmıştı.

Trump, Panama Kanalı için neden ısrar ediyor?

Donald Trump, Panama'yı, Panama Kanalı'nın kullanımı için aşırı yüksek ücret istemekle suçlayarak, kanalın düzgün şekilde yönetilmemesi durumunda ABD'ye geri verilmesini talep edeceklerini söyledi.

Eski ABD Başkanı Jimmy Carter'ın, kanalın yönetimini Panama'ya devretmesini "hata" olarak tanımlayan Trump, kanalın "başkalarının yararına değil" iki ülke arasındaki iş birliğinin simgesi olarak Panama'ya verildiğini kaydetti.

Kanal'ın "yanlış ellere geçmesine izin vermeyeceklerini" aktaran Trump, "Eğer bu cömert jestin hem ahlaki hem de yasal ilkelerine uyulmazsa, o zaman Panama Kanalı'nın bize tam olarak ve hiçbir itiraz olmaksızın geri verilmesini talep edeceğiz." yorumunda bulundu.

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, "Panama Kanalı Panama'ya ait ve öyle kalacak. Bu mesele asla pazarlık konusu olamaz" diye cevap vermişti.