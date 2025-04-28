Trump’ın ilk 100 gününde alarm zilleri! İcraatları onaylanmıyor

ABD'de yapılan anketler anketler, vatandaşların ikinci başkanlık döneminde görevdeki 100. gününü doldurmaya hazırlanan Başkan Donald Trump'ın icraatlarından memnun olmadıkların gösterdi.

Üç ayrı anket, Trump'ın 20 Ocak'ta göreve başlamasından bu yana onay oranlarında kayda değer düşüşler olduğunu gösterdi.

3 ankette de kan kaybı

Reuters anketi Trump'ın onaylanma oranının ocak ayındaki yüzde 47'den yüzde 42'ye gerilediğini gösterirken, Washington Post-ABC News ve CNN anketleri de sırasıyla yüzde 45'ten yüzde 39'a ve yüzde 48'den yüzde 41'e düştüğünü belirtiyor.

CNN'e göre Trump'ın enflasyonla mücadelesine verilen onay 9 puanlık düşüşle yüzde 35'e gerilerken, gümrük tarifelerine verilen onay da 4 puanlık düşüşle yüzde 35'e geriledi.

Kariyerinin en düşük seviyesi

Trump'ın genel ekonomik onay oranının 5 puanlık düşüşle kariyerinin en düşük seviyesi olan yüzde 39'a gerilediği ve 2016'daki ilk döneminde ve mart ayında görülen en düşük oranlarla eşleştiği bildirildi.

CNN'e göre, ekonomiyi yönetme kabiliyetine duyulan güven de aralık ayından bu yana 13 puan düştü ve şu anda sadece yüzde 52'si güven ifade ediyor.

Resesyon endişesi

Bu arada Washington Post-ABC News-Ipsos tarafından yapılan bir ankete göre de Amerikalıların yüzde 72'si Trump'ın ekonomi politikalarının kısa vadeli bir resesyonu tetiklemesinin “çok” ya da “biraz” olası olduğuna inanıyor.

NBC News tarafından yapılan bir anket de çoğunluğun Trump'ın ticaret ve gümrük tarifeleri (yüzde 61), enflasyon ve hayat pahalılığı (yüzde 60) konularındaki tutumunu onaylamadığını ortaya koydu.