Trump'ın ilk 6 ayında diğer ülkelere yüzlerce saldırı düzenledi

Trump, ABD'de geçen yıl yapılan başkanlık seçimleri öncesinde yürüttüğü kampanya boyunca, küresel çaptaki "savaşlardan yorulmuş destekçilerine", yönetiminin çatışmalardan uzak duracağı ve mevcut gerilimlere son vereceği vaadinde bulunmuştu.

Ancak vaatlerinin aksine, göreve geldiğinden bu yana 5 ülkeyi hedef alan yüzlerce hava saldırısına onay veren Trump, Gazze Şeridi'ndeki çatışmaları ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdireceği iddiasında da henüz gerçekleştiremedi.

Trump'ın ikinci kez başkanlık koltuğuna oturduğu bu 6 aylık dönemde ABD'nin hava saldırılarının hedefi olan ülkeler arasında İran, Irak, Suriye, Somali ve Yemen'in bulunduğu bilinirken ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sadece İran ve Yemen'e düzenlenen saldırıları kabul ediyor.

4 yılda düzenlenen saldırılar 6 ayda geldi

"Silahlı Çatışmaların Konumlanması ve Olay Veri Projesi" (ACLED) adlı sivil toplum kuruluşunun incelemesi, Trump'ın başkanlığının ilk 6 ayında selefi Joe Biden'ın 4 yıllık görev süresi boyunca düzenlenen kadar hava saldırısı düzenlendiği ortaya konuldu.