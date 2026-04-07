Trump’ın İran süresi piyasaları kilitledi: Asya borsaları temkinli seyirde

Asya borsaları, ABD ile İran arasında tırmanan gerilimin gölgesinde haftanın ikinci işlem gününde yatay ve sınırlı hareketlerle işlem gördü. Yatırımcıların gözü, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a verdiği kritik sürenin dolacağı saatlere çevrildi.

Gerilim piyasaları baskılıyor

Trump’ın İran’a Hürmüz Boğazı’nı yeniden açması için tanıdığı süre dolmak üzereyken, taraflar arasında tansiyon düşmüş değil. Trump, İran’ın şartları yerine getirmemesi halinde enerji santralleri ve köprüler gibi kritik altyapıları hedef alabileceğini açıkladı.

İran ise ABD destekli ateşkes teklifini reddederek yaptırımların kaldırılması ve bölgesel çatışmaların sona ermesini içeren karşı şartlar sundu. Sahadan gelen haberler, İran ile İsrail arasında karşılıklı saldırıların sürdüğünü ortaya koyuyor.

Petrol 110 doların üzerinde

Jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte petrol fiyatları varil başına 110 doların üzerinde kalmaya devam ediyor. Bu durum, küresel enflasyon beklentilerini yeniden yukarı çekerken, merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin belirsizlikleri de artırıyor.

Asya piyasalarında karışık seyir

Japonya’da Nikkei 225 ve TOPIX endeksleri yatay seyrederken, Çin’de CSI 300 endeksi yüzde 0,3 düşüş kaydetti. Hindistan’da Nifty 50 yüzde 0,5 gerilerken, Singapur Straits Times Endeksi de sınırlı düşüş yaşadı. Hong Kong piyasaları ise tatil nedeniyle kapalı kaldı. Buna karşın Avustralya’da S&P/ASX 200 endeksi yüzde 1,5 yükselerek pozitif ayrıştı.

Teknoloji hisseleri destek verdi

Güney Kore’de teknoloji şirketlerinin güçlü bilanço beklentileri piyasalara destek oldu. Samsung Electronics’in yapay zeka çiplerine olan talep sayesinde ilk çeyrek faaliyet kârında 8 kat artış öngörmesi dikkat çekerken, LG Electronics de güçlü toparlanma sinyali verdi. KOSPI endeksi bu gelişmelerle yüzde 0,2 yükseldi.