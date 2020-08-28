"Trump'ın işletmeleri Çin'den ABD'ye taşıma fikri gerçekçi değil"
Çin Dişişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Trump'ın işletmeleri Çin'den ABD'ye taşıma fikri gerçekçi değil" denildi.
Çin Dışişleri Baknalığı Sözcüsü Zhao Lijan, ABD Başkanı Donald Trump'ın işletmeleri Çin'den ABD'ye taşıma fikrinin hem mümkün hem de gerçekçi olmadığını söyledi.
Lijan açıklamasında, ABD'li kimi politikacıların kişisel ve partilerinin faydalarını uluslarının önüne koyduğunu belirtti.
Pekin'de bir basın açıklaması yapan Lijan, Trump'ın, Çin'in ABD başkan adayı olan Joe Biden'a "sahip olabileceği" iddialarını yanıtsız bıraktı ve "ABD başkanlık seçimleri ABD'nin içişlerini ilgilendirir" dedi.