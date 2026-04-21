Trump'ın kabinesi çatırdıyor: Chavez-DeRemer görevinden ayrıldı

Beyaz Saray İletişim Direktörü Cheung, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Cheung, Çalışma Bakanı Chavez-DeRemer'in özel sektörde bir pozisyon almak üzere görevden ayrılacağını belirterek, Keith Sonderling'in Çalışma Bakan Vekili olarak görevi üstleneceğini ifade etti.

Cheung, "(Chaavez-DeRemer) Amerikan işçilerini koruyarak, adil çalışma uygulamalarını hayata geçirerek ve Amerikalıların yaşamlarını iyileştirmek için ek beceriler kazanmalarına yardımcı olarak görevinde olağanüstü bir iş çıkardı." değerlendirmesinde bulundu.