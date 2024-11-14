Trump'ın kabinesi şekilleniyor: Hangi bakanlığa kim atacak?

ABD'de 5 Kasım'da düzenlenen seçimde önceki başkanı Donald Trump sandıktan çıkarken, gözler Trump'ın ikinci döneminde hangi isimlerin kabineye getirileceğine çevrildi. Trump'ın bakanlarından bazıları da belli oldu.

Dışişleri'ne şahin isim

Buna göre Donald Trump, Dışişleri Bakanlığı'na 'İran ve Çin konularında şahin tavrı ve güçlü İsrail yanlısı' görüşleriyle bilinen Cumhuriyetçi senatör Marco Rubio'yu aday gösterdiğini açıkladı.

Uzun süredir Florida senatörlüğü yapan ve Trump'a yakınlığıyla bilinen Rubio'nun, Beyaz Saray'ın yeni Özel Kalem Müdürü Susei Wiles ile de yakın arkadaş olduğu biliniyor.

TV yorumcusu ve eski asker Pentagon'a

Trump, Savunma Bakanlığı (Pentagon) görevi için eski asker ve FOX TV yorumcusu 44 yaşındaki Pete Hegseth'i aday gösterdi.

Trump Hegseth'i "sert, zeki ve 'Amerika önce' ilkesine inanan biri" olarka övdü ancak bazı Cumhuriyetçiler de bu isim konusunda çekinceli.

42 yaşındaki avukat yeni bakan olacak

ABD'nin seçilmiş başkanı, Adalet Bakanlığı'na Florida'dan Kongre üyesi Matt Gaetz'i aday gösterdi. Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Gaetz, Senato'dan onay alması durumunda, yeni kabinede Adalet Bakanlığı koltuğuna oturacak. William&Mary Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Gaetz 42 yaşında.

Eski Demokrat, yeni istihbaratçı

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, ülkedeki 18 istihbarat kurumunun çatı kuruluşu Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'ne eski Kongre üyesi Tulsi Gabbard'ı aday gösterdiğini duyurdu.

Uzun yıllar Demokrat Parti'de görev yapan Gabbard, özellikle Amerikan dış politikasına yönelik sert eleştirileriyle bilinen bir isim. İsrail'e güçlü desteğiyle de tanınan Gabbard, Amerikan Samoalı ilk isim olarak Hawaii'den Kongre'ye girmişti.

Elon Musk ne görev alacak?

Trump'ın yeni döneminde Tesla'nın CEO'su Elın Musk da görev alacak. Musk yeni kurulacak Hükümet Verimliliği Departmanı’na (DOGE) girişimci Vivek Ramaswamy’le liderlik edecek.