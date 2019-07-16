Trump'ın kadın Kongre üyelerine yönelik paylaşımları ABD'de gündem oldu

16 Temmuz 2019

ABD Başkanı Donald Trump'ın 4 kadın Kongre üyesini hedef alan, "ırkçı" olarak nitelendirilen Twitter paylaşımları, ABD'de gündem oldu.

Başkan Trump, dün resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Müslüman kadın Kongre üyeleri Ilhan Omar ve Rashida Tlaib'in yanı sıra Alexandria Ocasio-Cortez ve Ayanna Pressley'i "progresif demokrat Kongre üyeleri" olarak nitelendirdi ve göçmen kökenli olduklarını iddia ettiği kadın üyelerin ülkeleri için de "dünyadaki tam bir felaket, en kötü, en yozlaşmış ve en saçma ülkeler" ifadesini kullandı.

Bu kişilerin ABD'nin nasıl yönetilmesi gerektiğini söylemesini ilginç bulduğunu kaydeden Trump, "Neden bu kadınlar ülkelerine gidip, geldikleri bozuk ve suçla kuşatılmış ülkeleri düzeltmiyor? Sonra geri gelin ve nasıl olduğunu bize gösterin. Bu yerlerin sizin yardımınıza ihtiyacı var ve yeterince hızlı ayrılamazsınız. Eminim (Temsilciler Meclisi Başkanı) Nancy Pelosi, ücretsiz seyahat ayarlamaktan mutluluk duyar." paylaşımında bulundu.

Trump'ın iddia ettiğinin aksine Omar hariç diğer 3 vekilin ABD doğumlu olduğu biliniyor.

Demokratlardan tepki

Trump'ın söz konusu açıklaması üzerine Demokrat kadın Kongre üyeleri, bu tweetleri "ırkçı" olarak yorumladı.

Ocasio-Cortez, Twitter paylaşımında, Trump'ın açıklamalarında beyaz ırkçıların dilini kullandığını belirterek, "Trump, Cumhuriyetçi Partiyi açıkça ırkçılığa sürüklemekten rahatsızlık duymuyor. Bu, tüm Amerikalılar için endişe verici olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Omar da paylaşımında, "Sayın Başkan, Kongre üyeleri olarak söz verdiğimiz tek ülke ABD. Bu nedenle de bu ülkeyi gördüğümüz en kötü, en yoldan çıkmış, en saçma başkandan korumak için mücadele ediyoruz." görüşünü paylaştı.

Tlaib de "Hayır Trump, bizim ülkemizdeki yolsuzlukla mücadele ediyorum." ifadesini kullanarak, Trump'a "Yakında Beyaz Saray'dan ayrılacaksın." mesajını gönderdi.

Trump'ın tweetini "ırkçı" olarak yorumlayan Peresliy de "Biz hiçbir yere gitmiyoruz. Sadece Washington'a dönüp senin her gün marjinalleştirdiğin ve aşağıladığın (göçmen) aileler için mücadele vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Cumhuriyetçileri de kızdırdı

Söz konusu açıklamaya diğer Demokratların yanı sıra bazı Cumhuriyetçi Kongre üyelerinden de tepki geldi.

Maine Cumhuriyetçi Senatörü Susan Collins, Demokratların birçok görüşü ve duruşuna katılmadığını belirterek, "Ancak yine de Başkan Trump'ın bazı Kongre üyelerinin ülkelerine geri dönmeleri gerektiğine dair tweeti sınırı aşıyor, bu sözleri geri almalı." görüşünü paylaştı.

Güney Carolina Senatörü Tim Scott da Trump'ın tweetlerinde ırkçı dil kullandığını kaydetti.

Temsilciler Meclisine karar tasarısı

Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi de yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın "yabancı düşmanlığı içeren tweetlerini" kınayan karar tasarısı sunacaklarını belirterek, Cumhuriyetçi üyelerden destek istedi.

Pelosi, açıklamasında "Yeni Amerikalılara kapımızı kapatırsak dünya liderliğimiz kısa sürede kaybolur." uyarısında bulundu.

Söz konusu karar tasarısının ne zaman oylanacağı ise henüz bilinmiyor.

Trump, geri adım atmadı

Bu arada Trump, bu sabah Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, tüm tepkilere rağmen dünkü tweetlerini savundu.

Birçok insanın söz konusu tweetleri konusunda kendisiyle hemfikir olduğunu öne süren Trump, "Tüm söylediğim şey, eğer istiyorlarsa bu ülkeyi terk edebilecekleriydi." dedi.

Söz konusu 4 kadın Kongre üyesinin sürekli şikayet ettiğini savunan Trump, "Bu insanlar bizim ülkemizden nefret ediyor." iddiasında bulundu.

Twitter hesabından da açıklamalarda bulunan Trump, kadın vekillerin ABD'den, İsrail'den ve kendisinden özür dilemesi gerektiğini savunarak, "Ocasio-Cortez ve bu ekibin (diğer 3 vekil) bir grup komünist olduğunu biliyoruz, bunlar İsrail'den, bizim ülkemizden nefret ediyor. Bunlar, bizim sınır muhafaza birimlerimizi toplama kampı korumaları olarak tanımlıyor, bunlar antisemitik, bunlar Amerikan karşıtı." ifadelerini kulandı.

Söz konusu vekillerin gündemlerini de eleştiren Trump, bu kişilerin Demokrat Partiyi günün birinde yok edeceğini öne sürdü.

Kaynak: AA