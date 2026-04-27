Trump'ın katıldığı yemekte güvenlik tartışması: En yüksek önlem neden alınmadı?

Washington Post'un konuya aşina ve ismini açıklamak istemeyen yetkililere dayandırdığı habere göre, ABD Başkanı Donald Trump ve birçok kabine üyesinin katıldığı Washington Hilton Oteli'ndeki yemeğe federal kaynakların tam kapasite kullanılmasını sağlayacak en yüksek güvenlik statüsü verilmedi.

Yetkililer, Trump ile çok sayıda üst düzey ismin Beyaz Saray Muhabirleri Derneği (WHCA) tarafından düzenlenen yemeğe katılacağının bilinmesine rağmen, etkinlikte diğer üst düzey resmi toplantılara kıyasla daha düşük seviyede güvenlik önlemleri uygulandığını belirtti.

ABD İç Güvenlik Bakanlığının genellikle başkanlık yemin töreni gibi resmi etkinliklere "Ulusal Özel Güvenlik Etkinliği" statüsü verdiğini ifade eden yetkililer, söz konusu yemekte böyle bir tanımlama yapılmadığını aktardı.

Olayın hazırlıkları hakkında bilgi sahibi olan ancak ismini belirtmek istemeyen bir hükümet yetkilisi ise "Ulusal Özel Güvenlik Etkinliği" statüsünün genellikle başkan ve üst düzey kabine yetkililerinin "düzenli" olarak katıldığı etkinlikler için olduğunu vurguladı.

Yemeğe neden en yüksek güvenlik seviyesinin verilmediği sorusunu yanıtlayan yetkili, söz konusu yemeğin başkan olmadan da birçok kez düzenlendiğini hatırlatarak, "Bu, Başkanın son anda katılmayabileceği ve her yıl katılmadığı bir akşam yemeği" dedi.

ABD Adalet Bakan Vekili Todd Blanche ise konuya ilişkin CNN'e verdiği demeçte, olayı bir güvenlik başarısızlığı olarak görmediğini dile getirdi.

Silahlı saldırganın balo salonuna ulaşmadan önce gözaltına alındığını belirten Blanche, "Aksine, bu büyük bir güvenlik başarı öyküsüydü. Yani, şu an bildiklerimiz doğrultusunda olanları düşünürsek, bu şüpheli neredeyse güvenlik çemberini bile aşamadı." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray, soruları İç Güvenlik Bakanlığına yönlendirirken, Washington Hilton'un sözcüsü e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, "etkinliğin güvenliğini Gizli Servisin sağladığını" kaydetti.

Gizli Servis, konuya ilişkin soruları yanıtlamadı.

Yemekte neler olmuştu?

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen yemekte silah sesleri duyulması üzerine, ABD Başkanı Donald Trump, korumaları tarafından salondan çıkarılmıştı.

Canlı yayında verilen etkinlikte, yemek servisinin başlamasından kısa süre sonra sesler yükselirken, Trump'ın koruma ekipleri uzun namlulu silahlarla salonda görülmüştü.

Trump, olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şüphelinin yakalandığını duyurmuş, şüphelinin otel lobisinde elbiseleri çıkarılmış şekilde yüzüstü yattığı görüntüler sosyal medyaya yansımıştı.

Olayda bir Gizli Servis ajanının yaralandığını ve durumunun iyi olduğunu aktaran Trump, saldırının İran savaşıyla bağlantılı olup olmadığı sorusuna, "Sanmıyorum ama asla bilemezsiniz" yanıtını vermişti.