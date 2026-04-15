Trump'ın kola sevgisi: Kanser hücrelerini öldürebilir

ABD’de Sağlık Hizmetleri ve Medicare-Medicaid Merkezi (CMS) Başkanı Mehmet Öz, ABD Başkanı Donald Trump’ın diyet kola tüketimine ilişkin dikkat çeken bakış açısını paylaştı.

"Vücuttaki kanser hücrelerini öldürebilir"

Öz, Trump’ın, kolanın temas ettiği çimleri kurutabildiğini göz önünde bulundurarak, “Bu durumda vücuttaki kanser hücrelerini de öldürebilir” şeklinde düşündüğünü aktardı.

Söz konusu ifadeleri, Donald Trump Jr.’ın sunduğu Triggered with Don Jr. adlı programda dile getiren Öz, Trump’ın ayrıca konsantreden üretildiği için Fanta’nın “taze sıkılmış” olarak değerlendirilebileceğini savunduğunu belirtti.

"Kimse 80 yaşında böyle değil"

Donald Trump Jr. ise babasının fiziksel performansına vurgu yaparak, “80 yaşına yaklaşan birçok kişi bu seviyede enerjiye, hafızaya ve dayanıklılığa sahip değil.” ifadelerini kullandı ve bu tür alışkanlıkların tamamen olumsuz yorumlanmaması gerektiğini söyledi.