Trump'ın kripto danışmanı Bo Hines, görevinden ayrıldı
ABD Başkanı Donald Trump’ın Dijital Varlıklar Danışma Konseyi Başkanı Bo Hines, görevinden ayrılarak özel sektöre döneceğini açıkladı.
Trump yönetiminin kripto para politikalarının şekillendirilmesinde ve yeni düzenlemelerin hazırlanmasında kilit rol üstlenen Hines, geçtiğimiz ayın sonunda bazı yönetim yetkililerinin de yer aldığı bir çalışma grubuna liderlik etmişti.
Söz konusu grup, Trump yönetiminin kripto para yasalarına ilişkin tutumunu özetlemiş ve ABD menkul kıymetler düzenleyicisine, dijital varlıklara özgü yeni kurallar oluşturma çağrısında bulunmuştu.