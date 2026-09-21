Trump'ın kritik kararı ortaya çıktı: Önce talimat verdi, sonra vazgeçti

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ABD Başkanı Donald Trump'ın, Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik olası hava saldırısı için hazırlık yapılmasını istediği ancak daha sonra bu karardan geri adım attığı öne sürüldü.

New York Times'ın (NYT) ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Husilerin ilerleyişini durdurmak amacıyla Washington'dan yeniden destek istedi.

Bu talebin ardından Trump'ın ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) Husilere yönelik hava saldırısı için hazırlık yapılması talimatını verdiği iddia edildi.

Bin Selman ile görüşmenin ardından tutumunu değiştirdi

Haberde, Trump'ın Bin Selman ile yapacağı telefon görüşmesinden bir gün önce danışmanlarına Husilere yönelik bir askeri operasyona sıcak bakmadığını söylediği belirtildi.

Ancak ABD'li yetkililere göre Trump, Bin Selman ile yaptığı görüşmenin ardından tutumunu değiştirerek olası hava saldırıları için hazırlık yapılmasını istedi.

Süreç hafta sonu yeniden değişti. Yetkililer, Trump'ın pazar günü saldırı planından geri adım attığını ve ABD'nin şu aşamada Husilere yönelik hava saldırısı düzenlememesi yönünde karar verdiğini ileri sürdü.

Suudi Arabistan ile Husiler arasında gerilim

Olası ABD saldırısına ilişkin gelişmeler, Suudi Arabistan ile Husiler arasındaki gerilimin yeniden yükseldiği bir dönemde gündeme geldi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Sana'ya gönderilen insansız hava araçlarından Suudi Arabistan'ı sorumlu tutarak karşılık verecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Husilerin açıklamasının ardından Suudi Arabistan makamları da ülkenin güneyindeki birçok bölge için saldırı uyarısı yapmıştı.