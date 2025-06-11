Trump’ın Los Angeles kararına ABD'li Senatör Bernie Sanders'tan tepki!

ABD'li Senatör Bernie Sanders, Başkan Donald Trump'ın Los Angeles'taki düzensiz göçmenlere destek amacıyla düzenlenen protestolara karşı asker sevk etmesini eleştirdi. Sanders, bu adımı 'daha fazla güç elde etme çabası' olarak nitelendirdi.

"Kendi gücünü artırma çabası"

Instagram hesabından paylaştığı videoda konuşan Sanders, Trump'ın Ulusal Muhafızlar ve deniz piyadelerini Los Angeles'a göndermesinin protestolarla ilgili olmadığını savundu. Sanders, söz konusu sevkiyatın, 'şüpheli yasal yetkilerle kendi gücünü artırma çabası' olduğunu ifade etti.

Trump’ın hamlesini 'absürt ve gülünç' olarak değerlendiren Sanders, Ulusal Muhafızların konuşlandırılmasının eyalet valisinin yetkisi altında olduğunu da hatırlattı.

ICE karşıtı gösterilerde gerilim yükselmişti

Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin (ICE) düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlarına tepki olarak Los Angeles'ta başlayan protestolar sürerken, gösteriler zamanla şiddet olaylarına sahne olmuştu.

Polisle göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşanırken, çok sayıda kişi gözaltına alınmış; bazı araçlar protestocular tarafından ateşe verilmişti.

Olayların ardından Donald Trump, önce 2 bin Ulusal Muhafız'ın bölgeye gönderildiğini açıklamış, ardından bu sayıya ek olarak 2 bin muhafız ve 700 deniz piyadesinin daha sevk edildiğini duyurmuştu.