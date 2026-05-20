Trump'ın mali kayıtları tartışma yarattı: Eleştirdiği şirketlere milyon dolarlık yatırım yaptı

ABD Başkanı Donald Trump'ın kamuoyuna açıklanan mali kayıtları, başkanın sert şekilde eleştirdiği bazı şirketlerin hisselerinde de yoğun işlem yapıldığını ortaya koydu.

2026'nın ilk çeyreğine ait 113 sayfalık bildirimde, Trump adına gerçekleştirilen 3 bin 700'den fazla hisse işlemi yer alırken, Trump'ın yaklaşık 6 milyon dolarlık Walt Disney hissesi alım satımı yaptığı, ayrıca 5 milyar dolarlık dava açtığı JPMorgan başta olmak üzere bankacılık sektörüne de önemli yatırımlar gerçekleştirdiği görüldü.

Çıkar çatışması veya yolsuzluk iddiaları

Hesabın üçüncü taraf finans kuruluşları tarafından yönetildiğini belirten Trump Organization, alım satım işlemleri hakkında önceden bilgi alınmadığını ve portföy yönetimine müdahale edilmediğini savundu.

İşlemlerin çıkar çatışması veya yolsuzluk görüntüsü oluşturduğu yönünde eleştiriler artarken Başkan Yardımcısı JD Vance, Trump'ın Oval Ofis'te oturup hisse alım satımı yapmadığını, tartışmaların saçma olduğunu söyledi.

Eleştirilen şirketlerde dikkat çeken işlemler

Ancak Trump'ın daha önce çeşitlilik ve kapsayıcılık politikalarını eleştirdiği, sunucusu Jimmy Kimmel'ın görevden alınması çağrısında bulunduğu Walt Disney'de, ilk çeyrek boyunca 13 ayrı işlem gerçekleştirmesi dikkat çekti.

Benzer şekilde Trump'ın eleştirilerinin hedefi olan, ocak ayında 5 milyar dolarlık dava açtığı JPMorgan hisselerinde de 500 bin ila 1,2 milyon dolar arasında değişen 11 işlem yapıldığı görüldü. Trump'ın sık sık eleştirdiği Bank of America hisselerinde de dokuz ayrı işlem yer aldı.

Dosyalarda dikkat çeken bir diğer şirket ise Netflix oldu. Trump'ın, şirket yönetimine yönelik eleştirilerine rağmen Netflix hisselerinde en az 1,9 milyon dolarlık 17 işlem yapıldığı belirtildi. Kayıtlarda ayrıca Warner Bros. Discovery, Paramount Global, Caterpillar ve Trump'ın zaman zaman hedef aldığı çok sayıda şirketlerin hisse işlemleri bulunduğu görüldü.

Trump'ın yıllardır eleştirdiği MSNBC'nin yeniden markalaşmasıyla ortaya çıkan Versant Media hisselerinde de beş ayrı işlem gerçekleştirildiği kaydedildi.