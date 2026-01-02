Trump'ın müdahale tehdidine İran'dan yanıt: Bölgeyi istikrarsızlaştırır

İran’da riyalin tarihi dip seviyelere gerilemesi sonrası tepkiler sokağa taştı. Kepenk kapatan esnaf protestolara katıldı. Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan göstericilere 'diyalog' çağrısında bulundu. Tüm bunlar yaşanırken ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a müdahale sinyali geldi.

Trump'tan müdahale mesajı

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada protestoları desteklediğini ifade eden Trump, "İran, barışçıl protestoculara ateş açıp öldürürse ABD onların yardımına gelecektir. Silahlarımız hazır ve tetikteyiz" dedi.

İran kanadından cevap geldi

Trump’ın açıklamalarına İran’dan hızlı karşılık geldi. İran Dini Lideri Ali Hamaney’in Başdanışmanı Ali Larijani, protestoların içeriğine vurgu yaparak değerlendirmede bulundu. Larijani, protestoda bulunan girişimcilerle provokatif unsurların birbirinden ayrılması gerektiğini bildiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Protesto eden girişimcilerin konumunun, provokatif unsurlardan ayrı olduğunu biliyoruz ve Trump, bu iç meseleye Amerikan müdahalesinin tüm bölgeyi istikrarsızlaştırmak ve ABD çıkarlarını yok etmekle eşdeğer olduğunu bilmelidir."