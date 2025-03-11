Trump'ın Musk'a desteği bitmiyor! Şimdi de yeni bir Tesla alacak

ABD Başkanı Donald Trump, danışmanı ve Tesla CEO'su Elon Musk'ın Tesla bayilerinin önünde protesto edilmesine yönelik sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Trump, Musk'ın ABD'ye yardım etmek için her şeyi ortaya koyduğunu ancak radikal solcuların onu yasa dışı bir şekilde boykot etmeye çalıştıklarını kaydetti. ABD Başkanı Musk'a desteğini ve güvenini göstermek için yeni bir Tesla satın alacağını da kaydetti.

"Aynısı bana da oldu"

Trump, Musk'ın temsil etmeye çalıştığı her şeye zarar verilmeye çalışıldığını kaydederek, benzer bir durumun 2024 başkanlık seçimlerinde kendisinin de yaşadığını ifade etti:

"Elon Musk, ülkemize yardım etmek için her şeyi ortaya koyuyor ve fantastik bir iş yapıyor. Ancak radikal solcu deliler, sıklıkla yaptıkları gibi Elon'un 'bebeği' olan ve dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Tesla'yı yasa dışı şekilde boykot etmeye çalışıyor, böylece Elon'a ve onun temsil ettiği her şeye saldırıp zarar vermeye çalışıyorlar.

Aynısını bana 2024 başkanlık seçimlerinde sandıklarda yapmaya çalıştılar, ama ne oldu?"

"Musk gerçekten harika bir Amerikalı"

Musk'ın harika bir Amerikalı olduğunu kaydede Trump, ona desteğini göstermek için yarın sabah yepyeni bir Tesla satın alacağını kaydetti:

ifadelerini kullandı. Tump, "Elon Musk'a olan güvenimin ve desteğimin bir göstergesi olarak yarın sabah yepyeni bir Tesla satın alacağım. Musk gerçekten harika bir Amerikalı. Amerika'yı tekrar büyük yapmak için muazzam becerilerini kullandığı için neden cezalandırılsın ki?"

Musk ise verdiği destekten ötürü Trump'a teşekkür etti.

İkinci kez ABD Başkanlığı koltuğuna oturan Donald Trump, Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başına Elon Musk'ı geçirmişti.