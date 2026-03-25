Trump'ın müzakere iddialarına Devrim Muhafızları'ndan sert tepki: Yenilginizi, anlaşma olarak adlandırmayın

ABD ve İsrail'in İran'a saldırısı ile başlayan savaş 4. haftasında müzakere açıklamaları ile yatışma sinyali verirken ABD Başkanı Donald Trump, operasyonlarda büyük başarı elde edildiğini ve sahada üstünlük sağlandığını öne sürdü.

İran ile müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini, İran'ın nükleer silah sahibi olmayacağı konusunda mutabakata varıldığını ve Tahran'ın anlaşma yapmaya daha istekli hale geldiğini iddia eden Trump'a karşılık, İran Devrim Muhafızları Ordusu Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim​​​​​​​ Zülfikari, müzakere yapılmayacağını açıkladı.

'Yenilginizi, anlaşma olarak adlandırmayın'

Trump'ın müzakere yürütüldüğüne ilişkin sözlerine tepki gösteren Zülfikari Washington yönetimine seslenerek, "Yenilginizi, anlaşma olarak adlandırmayın. Vaatlerinizin sonu geldi. Başından beri tavrımız netti ve değişmedi. Bizim gibiler sizin gibilerle ne şimdi ne de sonra anlaşma yapmayacak" dedi.

Trump açıklamadasında, "İranlı liderlerin hepsi gitti. Kimse kiminle konuşacağını bilmiyor ama biz doğru kişilerle konuşuyoruz" ifadelerini kullanmış, İran’da yeni bir liderlik grubunun ortaya çıktığını söylemiş ve sürecin rejim değişikliği yönünde ilerlediğini savunmuştu.