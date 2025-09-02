Trump'ın nesi var? Günler sonra ortaya çıktı!

ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlığının kötüye gittiğine dair söylentiler son dönemde giderek arttı.

Trump'ın bir süredir ortalıkta gözükmemesi ve fotoğraf vermemesi de iddiaları güçlendirdi.

Ancak Trump, pazar günü yaptığı bir paylaşımla iddialara son noktayı koydu. ABD Başkanı, "Kendimi hiç bu kadar iyi hissetmemiştim" notuyla bir gönderi paylaştı.

Trump ayrıca, cumartesi günü Virginia'daki golf sahasına giderken fotoğraflandı.

Öldüğüne dair iddialar ortaya atıldı

Trump'ın sağlığına yönelik ortaya atılan iddialar özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kimi, çarşamba günü düzenlenen kabine toplantısının ardından Trump'ın hiç görünmediğine dikkat çekerken; kimi öldüğüne dair iddiaları gündeme getirmişti.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, Trump pazar günü yaptığı "Hayatımda hiç bu kadar iyi hissetmemiştim" paylaşımıyla tartışmaları bitirdi. Trump ayrıca, eski Başkan Joe Biden'ın sağlığı hakkında kötü yorumlarda bulunan bir kullanıcının Truth Social paylaşımına da link verdi. Kullanıcının paylaşımda, "Trump 24 saat ortadan kaybolsa medya çıldırır" ifadesini kullandı.

Trump, özellikle seçim sürecinde Biden'ın sağlık durumunun kötü olduğuna ilişkin sık sık açıklamalarda bulunuyordu.

79 yaşındaki Trump'a kronik venöz yetersizliği teşhisi konmuştu.