Trump'ın oğlu başkanlık yarışına yeşil ışık yaktı! 'Asla hayır demem'
ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Eric Trump, ilerleyen yıllarda başkanlık seçimlerinde aday olabileceği yönünde sinyaller verdi. İsrail’in Kanal 13 televizyonuna konuşan Trump, "Asla bilemezsiniz. Asla ve asla hiçbir şeye hayır demeyin" ifadesini kullandı. Yeni yayımlanan 'Under Siege' adlı kitabı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Eric Trump, başkanlık ihtimaline ilişkin, "Sanırım istersem yapabilirim ama bakalım ne olacak" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Eric Trump, gelecekte yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olabileceği sinyalini verdi.
"Asla bilemezsiniz"
İsrail'in Kanal 13 televizyonuna röportaj veren Eric Trump, yeni yayımlanan anı kitabı “Under Siege” hakkında konuştu.
Röportajda, ileride başkanlık seçimlerine katılıp katılmayacağı sorusuna Eric Trump, "Asla bilemezsiniz. Asla ve asla hiçbir şeye hayır demeyin" yanıtını verdi.
Trump, başkanlık yarışına girme olasılığını tamamen reddetmeyerek, "Sanırım istersem yapabilirim ama bakalım ne olacak" ifadelerini kullandı.