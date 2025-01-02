Trump'ın otelinin önünde bir Cybertruck patladı! Musk: Saldırıyla bağlantılı olabilir

ABD, yeni yıla korkunç bir terör saldırısı ile girdi. DEAŞ bağlantılı saldırgan New Orleans'ta kiraladığı araçla kalabalığın arasına daldı, ardından araçtan inip ateş açtı. Saldırgan etkisiz hale getirilene kadar 15 kişi hayatını kaybetti 30'dan fazla insan yaralandı.

Bu olaydan saatler sonra Las Vegas'ta ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın otelinin önünde bir Cybertruck alev aldı. Yakıt bidonları ve havai fişeklerle dolu aracın patlaması sonucu araç sürücüsü öldü, çevredekiler yaralandı.

İki araç aynı yerden kiralanmış

Tesla'nın sahibi Elon Musk, New Orleans'daki saldırıda kullanılan araç ile Las Vegas'ta alev alan Tesla'nın aynı yerden kiralandığını belirterek, olayların bağlantılı olabileceğini iddia etti.

Musk, X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Trump'ın önde gelen destekçilerinden ABD'li iş insanı Musk, Las Vegas kentindeki "Trump International" otelinin önünde alev alan Tesla kamyonetinin patlatıldığını iddia ederek, "Bunun bir terör eylemi olma ihtimali var." değerlendirmesinde bulundu.

Musk, otel önünde alev alan Tesla kamyoneti ile New Orleans'da düzenlenen saldırıda kullanılan aracın "Turo" adlı araç paylaşım platformundan kiralandıklarını kaydederek, "Belki de bir bağlantı vardır." ifadelerini kullandı.