Trump'ın otonom sürüş kurallarını gevşetmek istediği haberi Tesla hisselerine değer kazandırdı

Tesla hisseleriseans öncesi işlemlerde yüzde 7,92 artışla 346,16 dolardan işlem görüyor.

Konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere göre, seçilmiş Başkan Donald Trump'ın geçiş ekibinin üyeleri danışmanlarına, tamamen sürücüsüz araçlar için federal bir çerçeve oluşturmayı Ulaştırma Bakanlığı'nın önceliklerinden biri haline getirmeyi planladıklarını söyledi.

Yeni kurallar insan kontrolü olmayan arabaları mümkün kılarsa, bu doğrudan Tesla Inc. CEO'su ve Trump'ın mega bağışçısı olan ve seçilmiş başkanın yakın çevresinde güçlü bir demirbaş haline gelen Elon Musk'a fayda sağlayacak.

Musk, elektrikli araç üreticisinin geleceğini otonom sürüş teknolojisi ve yapay zekaya bağlamış durumda.

Mevcut federal kurallar, Tesla'nın yapmayı planladığı gibi, direksiyon veya ayak pedalı olmayan araçları büyük miktarlarda dağıtmak isteyen şirketler için önemli engeller oluşturuyor.

Konuyla ilgili bilgi sahibi olan ve kamuya açık konuşma yetkileri olmadığı için isimlerinin açıklanmasını istemeyen kişilere göre Trump ekibi, bakanlığın sürücüsüz araçları düzenleyecek bir çerçeve geliştirmesi için politika liderleri arıyor.

Ulaştırma Bakanlığı, Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi aracılığıyla otonom araçların çalıştırılmasını kolaylaştıracak kurallar çıkarabilirken, Kongre'nin çıkaracağı bir yasa sürücüsüz araçların kitlesel olarak benimsenmesinin önünü açacak.